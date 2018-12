Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 41 CI SONO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE APARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO, TRA VIA ...

Stadio della Roma - Politecnico di Torino : “Quadro catastrofico per la Viabilità - scenario di blocco totale della rete” : “Lo scenario (del traffico, ndr) in presenza di evento sportivo restituisce un quadro catastrofico”. Nonostante un “intervallo orario considerato eccessivamente favorevole” e “un utilizzo del mezzo pubblico pari al 50%”. E’ stato sempre quello il grande problema del “nuovo” progetto dello Stadio dell’As Roma, concordato a febbraio 2017 fra Virginia Raggi e il patron giallorosso James Pallotta: la viabilità. Lo aveva detto il Ministero dei ...

Meteo e Viabilità : nebbia sulla A1 Roma-Napoli tra Colleferro e Frosinone : Astral Infomobilità rende noto che si registra nebbia sulla A1 Roma–Napoli tra Colleferro e Frosinone, con visibilità a 90 metri. L'articolo Meteo e viabilità: nebbia sulla A1 Roma-Napoli tra Colleferro e Frosinone sembra essere il primo su Meteo Web.