“Vendere la Roma? Sono bugie irresponsabili” | Pallotta tuona contro le fake news

sportfair

: RT @EuropeaEU: ????????Cosa significa essere Italia in Europa? Non abbiamo verità da vendere, ma promuoviamo un dibattito informato sui temi eu… - UNYDItaly : RT @EuropeaEU: ????????Cosa significa essere Italia in Europa? Non abbiamo verità da vendere, ma promuoviamo un dibattito informato sui temi eu… - cjmimun : Roma, Pallotta: Vendere il club? Bugie irresponsabili - mbbelluco : RT @EuropeaEU: ????????Cosa significa essere Italia in Europa? Non abbiamo verità da vendere, ma promuoviamo un dibattito informato sui temi eu… -

(Di martedì 11 dicembre 2018), Jamesha parlato dell’indiscrezione infondata circolata in queste ore in merito alla cessione del club “Vendere lairresponsabili“.le parole del presidente della, James, sulle voci di una cessione della, al free press Leggo in merito all’articolo di Libero dovealimentate le voci di un possibile passo indietro del patron americano per una cifra non inferiore agli 800 milioni di euro. “Ho letto l’articolo, lo trovo divertente. Il giornalista che l’ha scritto sta mentendo in modo idiota. Non c’è nessuna trattativa con alcuno per la cessione della. E’ una“. Poi alla domanda sulla sua assenza dache si protrae ormai da metà giugno il presidentenista replica così: “Non posso venire ancora, sto lavorando ancora sullo stadio e spero lo ...