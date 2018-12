USA | record di casi di mielite flaccida acuta | la misteriosa malattia che paralizza i

Cyber Monday : negli USA previste vendite record per 7 - 8 miliardi di dollari : negli Usa sono previste vendite record per 7,8 miliardi di dollari per il Cyber Monday, la giornata delle vendite natalizie online. Lo rivela Adobe Analytics. Il risultato sarebbe superiore ai 6,2 ...

Black Friday : in USA record vendite online : vendite online record per il Black Friday: gli americani hanno speso 6,22 miliardi di dollari, il 24% in più rispetto allo scorso anno. È quanto em...

È stato un Thanksgiving Day gelido per gli USA : temperature record a Nord-Est - neve sulla costa occidentale [FOTO] : 1/12 ...

Freddo record in USA - Trump : “Cos’è successo al riscaldamento globale?” : “Ondata di aria fredda brutale ed estesa che potrebbe battere tutti i record. Cosa è successo al riscaldamento globale?“: lo ha scritto su Twitter il presidente Donald Trump, in riferimento alle temperature gelide attese in particolare nel nordest degli USA nel Giorno del Ringraziamento. Il tycoon torna quindi a mettere in dubbio i cambiamenti climatici e gli effetti connessi. Oggi è il Thanksgiving Day: che cos’è il Giorno del ...

Video/ Italia-USA - 1-0 - : highlights e gol. Il record di Kean : 'la maglia azzurra è dare il cuore' - IlSussidiario.net : Video Italia Usa , risultato finale 1-0, : highlights e gol dell'amichevole, ultimo impegno autunnale per gli azzurri che hanno sfidato gli Stati Uniti.

USA - tutti i numeri del voto Record di spese : 5 miliardi : New York A due anni dall'ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca, l'America si è recata alle urne non solo per il rinnovo del Congresso, ma anche per quello che è considerato un vero e proprio ...

Fca - in USA +16% immatricolazioni ottobre. Per Ram mese da record - bene anche Jeep ed Alfa : NEW YORK - Fca US, divisione americana di Fiat Chrysler Automobiles, ha annunciato i dati delle immatricolazioni Usa di ottobre, sostenuti ancora una volta dai marchi di pickup truck Ram e dei Suv...

USA - 1 - 6 miliardi di dollari vinti alla lotteria : è il record di tutti i tempi : Mavis L. Wanczyk è una miliardaria americana, fortunata vincitrice nel 2017 di 758,7 milioni di dollari alla lotteria Powerball . Una cifra enorme che però è appena stata doppiata nel South Carolina ...

USA - centrato jackpot record : vinti 1 - 6 miliardi di dollari - : Il fortunato ha giocato una sola schedina nel South Carolina. Tutti gli Sati Uniti sognavano il premio record dal 24 luglio scorso

Borsa - JerUSAlmi : bene Ipo - 2018 sarà su livelli record : Milano, 15 ott., askanews, - 'Le Ipo in Borsa stanno andando bene. Quest'anno si chiuderà vicino a livelli record, nonostante il rallentamento registrato dopo le elezioni che si protrae ancora adesso'.

USA : record dell'occupazione - perché si pagano meno tasse : Ma dal 2009 al 2016, nonostante i piani di stimolo, con quasi 800 miliardi di dollari in finanziamenti pubblici ai settori strategici dell'economia, si è assistita a quella che gli osservatori ...

USA - lavoro da record : la disoccupazione scende al 3 - 7% : Le aziende americane continuano ad assumere, e pure se lo fanno con un passo meno veloce del previsto, il tasso di disoccupazione sorprende tutti e scende ai minimi dal 1969. È il consuntivo dei dati ...