Usa | due suore rubavano fondi scuola per giocare al casinò

Usa - due suore rubano 500.000 dollari dalla loro scuola per volare a Las Vegas : Le due suore hanno sottratto alle casse della scuola in California in cui lavoravano, in circa 10 anni, 500.000 dollari e hanno usato i soldi per volare a Las Vegas e giocare al casinò. “Suor Mary Margaret e suor Lana mi hanno espresso e mi hanno chiesto di trasmettere a voi il profondo rimorso che provano per le loro azioni e chiedono perdono e preghiere”, si legge in una lettera inviata alle famiglie degli studenti.Continua a leggere

Calcio - caso Astori : due medici indagati. L’accUsa è di omicidio colposo : Assume dei contorni sempre più preoccupanti il caso della tragica scomparsa del calciatore della Fiorentina Davide Astori, avvenuta il 4 marzo scorso a Udine poco prima del match che avrebbe visto protagonista il difensore gigliato e la sua squadra contro l’Udinese. L’improvvisa morta in una stanza di hotel, poche ore prima della partita di campionato, ha portato a degli sviluppi nell’ambito giudiziario. Stando a quando si ...

SiracUsa - caccia sparando dal terrazzo : denunciato 36enne/ Due fucili e svariate munizioni in casa e nell'auto : Siracusa, caccia sparando dal terrazzo: denunciato un uomo 36enne di Pachino. Gli agenti hanno ritrovato nella sua abitazione e in auto varie armi.

Federcalcio peruviana nel caos - il Presidente finisce in carcere : è accUsato di due omicidi : Edwin Oviedo finisce in carcere: il Presidente del Federcalcio peruviana accusato dell’omicidio di due sindacalisti, ma non solo… Edwin Oviedo, Presidente della Federcalcio peruviana, è stato arrestato con l’accusa di essere il mandante di due omicidi. Due sindacalisti della sua azienda infatti sarebbero stati ‘fatti fuori’ da dei killer assoldati proprio da Oviedo. Il dirigente della Federcalcio del Perù ...

Salini Impregilo - a Lane due contratti per 460 milioni in Usa : Lane, Gruppo Salini Impregilo, si è aggiudicata due contratti autostradali da 460 milioni di dollari nella Carolina del Nord, nell'ambito della politica di espansione che il gruppo sta perseguendo

Annullati a RagUsa due eventi culturali di fine dicembre : Due spettacoli in programma a fine dicembre al Castello di Donnafugata sono stati Annullati dalla Compagnia Godot che dice: al Comune mancano i fondi

Giappone - scontro fra due aerei militari Usa/ Ultime notizie - morto un marine - ancora 5 i dispersi - IlSussidiario.net : scontro fra due aerei militari Usa in Giappone. Ultime notizie, 5 dispersi, recuperato un marine in buone condizioni: nuovo incidente nel Pacifico

Marianna - madre di due figli - muore a 40 anni a caUsa di un male incurabile : Marianna Zanvettore, una donna di 40 anni madre di due figli, è morta a Chiampo, in provincia di Vicenza, a causa di una malattia incurabile.Continua a leggere

Duello con Salvini - Spataro smentisce il ministro : "Operazione contro mafia nigeriana chiUsa solo ieri sera e non martedì" : Il bilancio del procuratore: sei arresti e sei latitanti. Il presidente dell'Anticorruzione Cantone difende il magistrato torinese che dà una nuova bacchettata al vicepremier: "Diffuse notizie imprecise, Procura unica competente per le informazioni". Ora è polemica con l'Anm

Caso Martina - parola all'accUsa : oggi le richieste di condanna per i due aretini : Approfondimenti Caso Martina Rossi, la difesa: 'Albertoni? Somigliava all'ex fidanzato, per questo è andata in crisi'. Chiusa oggi l'istruttoria 27 novembre 2018 Caso Martina Rossi, stop a 23 ...

Travaglio : “Renzi dice di chiedere scUsa a Berlusconi : è un coming out. I due si amano - la pensano allo stesso modo” : “Renzi e Boschi sul caso del padre di Di Maio? E’ stato un autogol. Un conto è un’indagine sul più grande appalto d’Europa, che si cercava di alterare, una banca che è crollata con migliaia di risparmiatori fregati e un suicidio. Qualcuno se n’era dimenticato e loro sono riusciti a far ricordare quelle cose”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Dimartedì (La7). E ...