Uomini e donne | il dramma di Claudio Sona | ' Sono pronto a denunciare' | chi gli rovina la

Uomini e Donne, Nilufar Addati difende il fidanzato: "Giordano cornuto"? L'ex tronista perde la pazienza e si sfoga Serata di studio interrotta a causa di un battibecco accesso con un utente

Uomini e donne : Trono over - puntata di martedì 11 dicembre 2018 : Uomini e donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:45. Nella trasmissione si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino, Mario Serpa e Jack Vanore. Uomini e donne: anticipazioni puntata martedì 11 dicembre ...

Uomini e Donne - Nilufar si scaglia contro chi offende il suo fidanzato sul web : 'È triste' : Nilufar Addati non ci sta alle offese che una signora ha fatto al suo Giordano Mazzocchi, perciò ha deciso di replicare su Instagram con alcuni video che tutti i siti di gossip stanno riportando. L'ex tronista di Uomini e Donne, dunque se l'è presa con una nonnina che avrebbe dato del co***to, del paesano e dell'antipatico alla sua dolce metà, arrivando a consigliarle di passare più tempo con i suoi nipoti piuttosto che attaccare un ragazzo che ...

Uomini e Donne - trono classico : TERESA elimina LUCA - discute con ANTONIO ed ANDREA ma si avvicina a KEVIN. : Le ultime registrazioni di Uomini e Donne non sono state facili per la tronista TERESA Langella: quest’ultima, stando alle anticipazioni che emergono sul web, ha discusso con ANDREA Dal Corso, ANTONIO Moriconi e LUCA Daffrè. Entriamo quindi nel dettaglio per capire che cosa è davvero successo… Il litigio con ANDREA, ancora una volta, ha avuto inizio a causa dei social: Dal Corso, in particolar modo, si è scagliato contro TERESA e ha ...

Uomini e Donne arriva in prima serata. Ma non ci sarà Maria De Filippi : ecco chi la sostituisce : Uomini e Donne arriva in prima serata con non una, ma ben 4 o addirittura 6 puntate dedicate al dating show più popolare della televisione italiana. A sorpresa però, non ci sarà Maria De Filippi a condurlo: al suo posto ci sarà invece Valeria Marini. La notizia era astata anticipata dal settimanale Chi, ma ora è Davide Maggio a rivelare ulteriori dettagli: il popolare dating show di Canale 5 sarà in prima serata con il trono classico. Andrea ...

Uomini e Donne Over - Gemma vicina a Ida dopo Riccardo : la dedica all’amica : Uomini e Donne Over, Gemma vicina a Ida dopo la rottura con Riccardo: la dedica della Galgani sui social La storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è arrivata al capolinea dopo Temptation Island. I due protagonisti di Uomini e Donne, durante l’ultima registrazione del Trono Over, hanno dichiarato ufficialmente e pubblicamente di aver […] L'articolo Uomini e Donne Over, Gemma vicina a Ida dopo Riccardo: la dedica ...

Uomini e Donne oggi : due ospiti molto speciali al Trono Over : oggi Uomini e Donne: Ida e Riccardo in studio, si sono lasciati Anche oggi va in onda il Trono Over di Uomini e Donne. Questo Martedì pomeriggio sarà ricco di sorprese per i fan della trasmissione in onda su Canale 5. Dopo le dichiarazioni di Gemma Galgani su Rocco e dopo la lite tra Alessio, […] L'articolo Uomini e Donne oggi: due ospiti molto speciali al Trono Over proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - la puntata di oggi 11 dicembre : Angela si infuria con la De Filippi : oggi pomeriggio, 11 dicembre 2018, andrà in onda alle 14.45 su Canale 5 il secondo appuntamento dedicato al Trono Over. Dopo le vicende viste ieri con i sentimenti ritrattati di Gemma Galgani nei confronti di Paolo, oggi si tornerà a parlare di Angela Di Iorio....Continua a leggere