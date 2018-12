Università | anno accademico | inaugurazione col Nobel Tirole | foto

Vasenka Rangu premiata all'Università di Pavia tra le 'Donne che ce l'hanno fatta' : Come un ponte in grado di unire due Paesi, Italia e Albania: ha fatto delle relazioni interculturali la sua mission permanente. Vasenka Rangu, sabato 1 dicembre, presso l'Università degli Studi di Pavia ha ricevuto il premio "Donne che ce l'hanno fatta" insieme ad altre personalità femminili provenienti da tutta Italia e con esperienze eterogenee. Istituito nel 2014 su iniziativa di Sportello Donna in sinergia con Fondazione Gaia, il premio ...

I Baustelle fanno occupazione nelle Università celebrando il ’68 : L’idea è nata in modo semplice e immediato, alla fine di un periodo di lavoro durato due anni e poco prima di un annunciato periodo di letargo. Fare una serie di blitz in alcune università italiane per incontrarne gli studenti e farli raccontare. Portare con sé solo pochi strumenti, suonare e cantare per loro quasi come un pretesto per aiutarli a parlare. Cercare di stare il più possibile in mezzo a loro, in aule senza palchi, possibilmente ...

Università Campus Bio-Medico - via al nuovo anno accademico : dal 2020 apre il Pronto Soccorso : L 'Università Campus Bio-Medico di Roma ha concluso ufficialmente i festeggiamenti per il proprio primo quarto di secolo, aprendo oggi il proprio 26mo anno accademico. Una cerimonia molto partecipata, ...

Giulia De Lellis tiene una lezione all’Università IULM di Milano. “Mi hanno voluta perché sono questo… E ve lo mostro…” : Giulia De Lellis all’Università! Chi lo avrebbe mai detto? Ebbene sì! La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che è riuscita a conquistare il bel tronista Andrea Damante, ha decisamente fatto strada. Giulia De Lellis all’Università IULM di Milano L’ex gieffina della scorsa edizione del Grande Fratello Vip 2 ci ha regalato vere e proprie perle di trash, come chiedere quale fosse la capitale dell’Africa o altre chicche planetarie. La bellissima ...

Giulia De Lellis ha tenuto una lezione all’Università IULM di Milano. Leggi il motivo per cui l’hanno chiamata! : Ieri Giulia De Lellis ha tenuto una lezione all’Università IULM di Milano (b!tches non è uno scherzo). La nostra vulcanologa, geografa ed esperta di studi gender, poche ore fa ha spiegato come mai è... L'articolo Giulia De Lellis ha tenuto una lezione all’Università IULM di Milano. Leggi il motivo per cui l’hanno chiamata! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Università di Trento - il 14 novembre inaugurazione dell'anno accademico : ... ; Roberto Casati , filosofo e direttore di ricerca del Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS di Parigi, con la prolusione su "Il disorientamento: la scienza e la filosofia del perdersi ...

Viterbo : Università degli studi della Tuscia : nuovo anno accademico al via con più fondi e nuovi corsi : Viaggi, sport, food, moda e social media: sono solo alcuni dei temi intorno a cui vertono i corsi di Food & Travel, Fashion & Beauty e Lyfestyle Passion. È in questo scenario che si colloca la nuova ...

Lecce - condannato l’ex direttore generale dell’Università del Salento : 1 anno e 3 mesi per tentata induzione indebita : Un avanzamento di carriera e un miglioramento economico in cambio di un atteggiamento più conciliante. l’ex direttore generale dell’università del Salento, Emilio Miccolis, è stato condannato dai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce a 1 anno e tre mesi di reclusione, pena sospesa, a fronte di una richiesta di 3 anni per tentata induzione indebita relativamente alle promesse che, secondo l’accusa, avrebbe fatto a due ...

Allarme clima - Università di Princeton : i mari si stanno surriscaldando troppo velocemente : Finora i dati utilizzati dai ricercatori venivano raccolti tramite il sistema Argo composto da circa 4000 boe situate negli oceani di tutto il mondo. Gli studiosi di Princeton, stavolta, hanno usato ...

Un professoressa universitaria e il marito tenevano un uomo segregato in un capanno nell'Hampshire : Tra le ville dei calciatori inglesi, nell'Hampshire una contea dell'Inghilterra borghese, una coppia teneva segregata in un capanno un uomo polacco di circa 40 anni. Lei si chiama Priptal Binning, docente universitaria di 56 anni, con il marito Palvinder, cinquantaquattrenne, vivevano nella lussuosa meta turistica tra Southampton e Portsmouth.--La vittima dormiva in un lettino di plastica, senza servizi igenici, mangiava cibo scaduto e la sua ...

Dall’Italia si emigra ancora (128mila in un anno) ma Milano sa attrarre 13mila universitari stranieri : L'Italia è ancora terra di emigranti. E contemporaneamente terra d'accoglienza, anche per studenti di alto livello, nelle nostre migliori università, a partire da Milano. Sono dati di movimento economico e sociale che raccontano un Paese in cambiamento. E chiamano direttamente in causa la politica, per fare consapevoli ed efficaci scelte di governo d'un fenomeno che segnala sia condizioni di crisi di lungo periodo sia ...

Verona : Mattarella a inaugurazione Anno Accademico Università : Verona, 24 ott. (AdnKronos) - Venerdì 30 novembre, alle 11, nell'aula magna del Polo Zanotto (viale dell'Università, 4), si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2018 - 2019 dell'Università di Verona alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La prolusione

Perché le donne non fanno ancora carriera all'Università? : È passato circa un anno da quando il Centro Studi dell’Università di Trento ha pubblicato una ricerca guidata da Francesca Sartori, docente del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, sulla disparità tra uomini e donne nelle carriere universitarie. I numeri emersi fanno sgranare gli occhi: nonostante i laureati in Italia siano per il 61% donne, il 70% di quelle che scelgono la carriera accademica non va oltre il ...

Foligno - inaugurato l'anno accademico dell'Università della terza età : Ed infine filosofia, scienza e sanità. Quest'ultimo grande tema verrà trattato grazie alla presenza in aula, nelle vesti di docenti, dell'assessore regionale alla sanità, Luca Barberini, e del ...