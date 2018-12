Una lista con bimbi di etnia rom agita l' amministrazione Raggi

Roma - mail con lista di bambini di "etnia Rom". Imbarazzo in Comune : "NessUna discriminazione" : La missiva è partita dall'ufficio Quote contributive del Municipio XII, Monteverde, diretta ai servizi sociali e al Segretariato sociale e al dipartimento Servizi educativi e scolastici

Aquilana - gara sfortUnata contro la capolista : Cronaca della partita : parte forte la squadra rossoblù e gia' al 2° minuto ha l'occasione per portarsi in vantaggio, ripartenza veloce lancio su Ciocca che a tu per tu con il portiere non riesce a ...

Parigi - Una lista dei «gilet gialli» potrebbe prendere il 12% - quarto partito in Francia : A lanciare l'allarme è stato il ministro dell'Economia Bruno Le Maire: «Dobbiamo aspettarci un nuovo rallentamento della ripresa economica a fine anno in seguito alle proteste», ha affermato in un'...

Diffamò la Lega anti vivisezione - il TribUnale di Rimini condanna giornalista : ... in attività di cura e custodia degli animali sequestrati nei circhi e per l'attuazione della legge deLega, che dispone il prossimo graduale superamento dell'uso degli animali negli spettacoli ...

Susie Goodall - per la velista dispersa avviata la procedura di soccorso di Una nave cargo - Sky TG24 - : La skipper britannica, unica donna impegnata nella Golden Globe Race 2018, era stata vittima di un incidente lo scorso mercoledì, quando la sua imbarcazione si è rovesciata 2000 miglia a Ovest di Capo ...

Demi Moore - il suo nuovo amore adesso è Una donna : la stilista Masha Mandzuka : L’amore è cieco e su questo non c’è alcun dubbio, l’attrice Demi Moore dopo le sue love story con uomini bellissimi come Bruce Willis , Aston Kutcher sono solo alcuni dei suoi ex memorabili dell’affascinante attrice Demi Moore che ha sempre avuto gli uomini più desiderati di Hollywood che qualsiasi donna desidererebbe avere al proprio fianco anche solo per una sola notte. Per non parlare delle sue ultime storie avute con dei toy boy, aitanti ...

Inter - incidente stradale per Lautaro Martinez : ferita Una ciclista di 37 anni : Lautaro Martinez è stato protagonista di un incidente stradale con la sua Porsche Boxter nel centro di Milano , illeso il calciatore mentre è rimasta ferita una donna di 37 anni che era in sella alla ...

Instagram - da oggi le storie si possono condividere anche solo con Una lista di amici : La funzione 'amici più stretti' sarà lanciata in tutto il mondo oggi e sarà disponibile nell'ultima versione di Instagram per sistemi IOS e Android.

Samsung pubblica Una lista delle novità in arrivo nei prossimi mesi : Samsung ha pubblicato sul forum Samsung Members una lista delle novità che saranno introdotte sui suoi smartphone nelle prossime settimane e mesi, perlopiù con l'arrivo di Android 9 Pie. L'articolo Samsung pubblica una lista delle novità in arrivo nei prossimi mesi proviene da TuttoAndroid.

Travolge Una ragazza e scappa a Milano : inseguito e bloccato da un automobilista : Ha visto una ragazza travolta da un'auto, davanti a lui, e dopo alcuni momenti la vettura investitrice allontanarsi. E invece di attaccarsi semplicemente al telefono per chiamare i soccorsi, o peggio, ...

Lite al volante - automobilista insegue Una vettura rompendogli lo specchietto : I carabinieri della Stazione di San Daniele del Friuli hanno deferito in stato di libertà, per l'ipotesi di reato di violenza privata e danneggiamento, un 38enne della zona. Lo scontro L'uomo, a ...

Mila - la pallavolista morta a 13 anni per un tumore. "Dedichiamole Una schiacciata" : Mila Figueredo Dos Santos ha lottato per un anno contro un tumore al polpaccio, ma alla fine non c'è l'ha fatta. La 13enne di Rimini è morta e a darne notizia sui social è stata la Pallavolo Viserba, squadra con la quale la ragazzina giocava sin da piccolissima. "La nostra attenzione non è rivolta alle partite della settimana, ma a una ragazza speciale, una giovanissima atleta, Mila, che l'anno scorso a fine ...