Un Posto al Sole Anticipazioni 11 dicembre 2018 | Elena scopre che Marina le sta mentendo

UN Posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 17 al 21 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre 2018: Valerio completa la sua confessione in presenza di Giovanna e del pm, che ora devono valutare se ritenerlo credibile. Ferri è in procinto di partire con Vera, ma un imprevisto potrebbe sconvolgere i suoi piani. Dopo aver incontrato Mariella, Guido viene colto dalla nostalgia. Diego vorrebbe coinvolgere Beatrice in un’iniziativa al Vulcano, ma lei ha ...

Un Posto al sole - il folle gesto di Valerio per scagionare Alberto : anticipazioni puntate dal 10 al 14 dicembre : Settimana ad alto tasso di adrenalina per i fan di Un posto al sole. Tiene ancora banco l’omicidio di Veronica per cui è sospettato Alberto. L’uomo però si dichiara innocente e sta subendo una ingiusta detenzione tanto che l’amico Valerio vive un profondo senso di colpa che lo porterà ad un gesto clamoroso per aiutarlo. In onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. Un posto al sole, lunedì 10 dicembre: anticipazione ...

Un Posto al sole : Paolo Maria Scolandro svela qualche novità su Manlio : Un Posto al sole: Paolo Maria Scolandro svela alcune novità sul suo personaggio Nella soap Un Posto al sole abbiamo da poco scoperto un nuovo personaggio. A questo presta il volto l’attore Paolo Maria Scolandro. Quest’ultimo, in una recente intervista sul settimanale Vero Tv, ha svelato alcune novità su Manlio Picardi, il personaggio che lui […] L'articolo Un Posto al sole: Paolo Maria Scolandro svela qualche novità su Manlio ...

Un Posto al sole : GUIDO lascia CINZIA - ma torna ASSUNTA [anteprima] : A Un posto al sole, GUIDO Del Bue (Germano Bellavia) si è ormai reso conto della gravidanza di Mariella (Antonella Prisco) e questo è successo proprio quando il simpatico vigile aveva realizzato che è la Altieri la donna della sua vita. In realtà GUIDO ancora ignora che il figlio che Mariella aspetta è suo e non di Cerruti (Cosimo Alberti), come gli è stato fatto credere… Gli sviluppi della faccenda non sono stati ancora resi noti, ma ...

Un Posto al sole anticipazioni : cosa farà MANLIO a NIKO? : Parte una nuova settimana a Un posto al sole e, tra le altre trame, troverà spazio anche quella del padre-padrone MANLIO Picardi, personaggio che – nonostante l’indiscutibile bravura del suo interprete Paolo Maria Scalondro – si ritrova per forza di cose ad essere in questo periodo il più odiato dai telespettatori (e sarebbe strano il contrario!). Nei prossimi giorni vedremo MANLIO spiazzare la sottomessa moglie Adele (Sara ...

Anticipazioni Un Posto Al Sole : Diego e Beatrice sempre più distanti : Lunedì 10 dicembre ha inizio una nuova settimana con la longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' in onda alle ore 20:40: nuovi colpi di scena riguardano i personaggi principali. Una delle tematiche centrali delle recenti puntate si concentra intorno alle incomprensioni tra una coppia che non è mai riuscita a vivere un momento di serenità: si tratta di Diego e Beatrice, che hanno caratteri completamente opposti. Il figlio di Raffaele va ...