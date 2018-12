Un giornalista italiano tra i feriti a Strasburgo

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : quattro morti. «Tra i feriti un giornalista italiano». Killer in fuga Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo , in Francia. quattro i morti. I feriti sono undici, di cui sette gravi. L'assalitore, che secondo alcuni testioni è fuggito in taxi, è...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : quattro morti. «Tra i feriti un giornalista italiano». E' caccia all'uomo Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo , in Francia. quattro i morti. I feriti sono undici, di cui sette gravi. L'assalitore, che secondo alcuni testioni è fuggito in taxi, è...

Francia - giornalista italiano al confine : 'I francesi scaricavano migranti ogni ora' : Un giornalista freelance piemontese ha raccontato a La7 che gia' in passato i francesi erano soliti scaricare i migranti sul territorio italiano. Quando filmavo questi scarichi venivo invitato dalla polizia francese a mostrare i documenti. In Italia, ha dichiarato Maurizio Pagliassotti. Francia, la gendarmeria sconfina in Italia Non si tratta dunque di un errore o di un caso isolato, la pratica di scaricare i clandestini sul nostro territorio ...