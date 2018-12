Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Catherine apertura dopo il rinvio del voto parlamentare sulla questione la premier britannica theresa May vuole riaprire il negoziato con Bruxelles e sulla brexit mi incazzo e no della commissione con il presidente junker che chiude Perché non ci sono margini per una nuova discussione e la presidenza di turno austriaca che gli fa Eco dicendo che quella sul tavolo ...

Incidente A8 : tir sfonda guard rail e finisce nell'altra corsia/ Ultime Notizie : 6 feriti e traffico in tilt : Incidente A8: camion sfonda guard rail e finisce nell'altra corsia. Ultime notizie: 6 feriti e traffico in tilt Coinvolte anche quattro vetture

Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno martedì 11 dicembre spazio all’informazione l’Unione Europea superi il rigorismo miope perché quello che l’Italia porta a Bruxelles non è un libro dei sogni ma è un progetto riformatore dice il premier Conte alla camera in vista del consiglio Unione Europea compatibile con i vincoli europei chi gioca il senso della missione del suo governo ...

ROMA - PAURA IN VATICANO : VERSA BENZINA SU MEZZO ESERCITO/ Ultime Notizie - bloccato da militari : ROMA, PAURA in VATICANO: uomo VERSA BENZINA su MEZZO ESERCITO. militari impegnati in operazione 'Strade Sicure' lo bloccano prima di appiccare il fuoco

SILVIA ROMANO - ARRESTATO UNO DEI 3 RAPITORI/ Ultime Notizie - aveva spiato la ragazza prima del rapimento : Kenya, SILVIA ROMANO ancora sotto sequestro: ARRESTATO uno dei sospetti RAPITORI. Ultime notizie e ricerche: Ibrahim Adan Omar trovato con fucili

Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una densa è alta colonna di fumo si è sollevata sulla zona di via Salaria Roma dove nella notte diventato un maxi incendio nel impianto di compostaggio rifiuti della Ma i vigili del fuoco sono al lavoro da ore con diverse squadre per spegnere le fiamme l’interno di un capannone di 2000 metri quadrati è adibito a deposito rifiuti Sul posto sono ...

Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli continua nel 2017 il 30 già registrato negli ultimi anni di progressivo contenimento del fenomeno della sospetta contraffazione di monete e banconote ma per me il Ministero dell’Economia e finanze secondo cui sono state sequestrate 163114 banconote sospette false 90 2191 monete metalliche con un aumento del 43% ma interamente riconducibile ad una ...

Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una densa è alta colonna di fumo si è sollevata sulla zona di via Salaria Roma dove le la notte è diventato un maxi incendio nel impianto di compostaggio rifiuti della Ma io sono al lavoro da ore con diverse squadre per spegnere le fiamme l’interno di un capannone di 2000 metri quadrati adibito a deposito rifiuti Sul posto sono intervenuti i ...

Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli vedo uno stato di emergenza sociale ed economico della Francia usciremo bene tutti insieme lo voglio per la Francia siamo apripista per noi e per gli altri non possiamo restare divisi attraversando questa crisi e riconciliare Ma i francesi lo ha detto il presidente Emmanuel Macron nel corso del suo intervento in TV dopo la crisi del gilet gialli prenderò misure e già ...

Offerte di lavoro - Ultime Notizie al 6/12 : Servizi professionali e Master : ultime notizie al 6/12 – Ecco alcune Offerte di lavoro che riguardano l’ambito tecnico professionale. Si tratta di proposte riguardanti i Servizi di ingegneria, la ricerca di collaborazione (architetti o/e Ingegneri) e alcuni Master che si svolgeranno presso l’Università IUAV di Venezia. In ogni proposta è presente la data di scadenza. Alcune Offerte di lavoro per Architetti e Ingegneri: Servizi professionali, ricerca ...

Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione e da Francesco Vitale in studio un altro incendio divampato nella notte in un capannone adibito a deposito di rifiuti nell’impianto Amati via Salaria a Roma sul posto al lavoro da ore 12:00 squadre di vigili del fuoco per un totale di circa 40 uomini i carabinieri che indagano sull’accaduto le fiamme sono divampate in un capannone di circa 2000 metri quadrati una ...