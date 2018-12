Ue assediata dalle crisi : la Francia rischia di diventare la nuova Italia : All'uscita della Gran Bretagna dall'Unione e al braccio di ferro con Roma sul bilancio 2019, si è aggiunta la crisi politica a Parigi, e le scelte del presidente Emmanuel Macron di aumentare la spesa pubblica, mettendo in dubbio il percorso dei conti pubblici anche in Francia. Per il governo Conte sarà gioco facile usare la sponda francese per ammorbidire le richieste comunitarie...