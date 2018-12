Uccidono la figlia di 4 anni perché si era fatta la pipì addosso Foto | torturata per 4

Torturano e Uccidono la figlia di 4 anni perché si era fatta la pipì addosso : Un crimine orrendo. Non ci sono altre parole per descrivere quanto è avvenuto in Michigan, Stati Uniti, dove una coppia ha torturato e ucciso la figlia di quattro anni. Candice Diaz e Brad Fields hanno prima massacrato di botte la figlioletta, Gabby, poi, dopo averla colpita senza tregua, l'hanno bruciata con l'acqua bollente.Il fatto è avvenuto a Capodanno dell'anno scorso, ma solo oggi la donna si è dichiarata finalmente colpevole del ...