Tumori | al Besta rimosso cancro al cervello con minilaser | prima europea

meteoweb.eu

(Di martedì 11 dicembre 2018) Un’incisione di 2 millimetri e un laser mininvasivo ultra preciso per rimuoverecerebrali. Sono i dettagli di due interventi eseguiti all’Istituto neurologicodi Milano con una procedura nuova, l’ablazione con tecnica di termoterapia interstiziale laser (Litt). L’équipe dell’Irccs di via Celoria, guidata da Francesco DiMeco, direttore del Dipartimento di neurochirurgia, ha eseguito quelle che vengono definite in una nota come “le prime due procedure in Italia” con questo trattamento innovativo per intervenire su due pazienti: una donna di 38 anni con tumore al seno e metastasi parietale anteriore in progressione, nonostante un precedente trattamento di radiochirurgia; un uomo di 53 anni affetto da tumore renale con metastasi frontale posteriore, condizionante una paralisi all’arto superiore per cui era necessario un ...