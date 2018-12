Trasporti : ENEA presenta tecnologie innovative per la mobilità elettrica : Giovedì 13 dicembre a Roma ENEA organizza il convegno “I nuovi scenari della mobilità elettrica – Upgrading tecnologico, potenzialità e impatti” per presenta re i risultati delle attività dell’Agenzia nel settore della mobilità sostenibile, realizzate nell’ambito dell’accordo di programma per la Ricerca di Sistema Elettrico con il Ministero dello Sviluppo Economico. Oltre ai più recenti progressi tecnologici per la ricarica elettrica , soluzioni ...

Trasporti : ENEA sperimenta sistemi intelligenti per la sicurezza di ponti e viadotti : Controllare in tempo reale l’impatto del traffico pesante su ponti, viadotti e altre infrastrutture strategiche della rete stradale con sistemi intelligenti e hi-tech, in grado di ‘pesare’ i TIR in corsa e proporre soluzioni alternative di sicurezza stradale. È l’obiettivo di SENTINEL (Sistema di pEsatura diNamica inTellIgente per la gestioNE deL traffico pesante) un progetto sperimentale che ha preso il via in questi giorni e coinvolge ENEA, in ...