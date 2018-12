Trasferito all' Arezzo di Ragusa il reparto Malattie infettive

Matteo Cagnoni Trasferito a Ravenna. Raccolte più di 4000 firme per chiedere il suo allontanamento : Chi è interessato a firmare la petizione, può farlo su: https://www.change.org/p/facebook-nè-privilegi-nè-disparità-per-giulia-ballestri-383b3fb2-e2cb-463d-8d75-9a7113cf9dbe Cronaca

Aeronautica Militare : l’ultimo “Atlantic” Trasferito con un volo speciale al Museo Storico di Vigna di Calle : E’ “atterrato” da pochi istanti sulle sponde del Lago di Bracciano, dove entrerà a far parte integrante della collezione del Museo Storico dell’Aeronautica Militare, l’ultimo esemplare del velivolo anti-sommergibile e da pattugliamento marittimo Breguet Br 1150 Atlantic, in servizio fino allo scorso novembre presso il 41° Stormo di Sigonella. Il particolare trasferimento è stato effettuato in volo con uno speciale elicottero Erickson S-64F del ...