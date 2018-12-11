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Traffico Roma del 11-12-2018 ore 09 | 00

Traffico Roma del 11-12-2018 ore 09 | 00 VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 11-12-2018 ore 09:00 (Di martedì 11 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON  GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE  2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA  UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA  E LA RUSTICA, Traffico MOLTO RALLENTATO TRA LA CASILINA E L’APPIA SEMPRE IN CARREGGIATA INTENRA. SULLA VIA PONTINA RALLENTMANETI  DAL RACCORDO ANULARE FINO A VIA CRISTOFORO COLOMBO. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA  ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI IN DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLAENTAMENTI IN VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO ANULARE E CAPANELLE, E  SUL TRATTO U RBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST… RALLENTAMENTI  IN VIA DI TOR ...
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