Traffico Roma del 11-12-2018 ore 07 | 30

Traffico Roma del 10-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER Traffico INTENSO SI STA ANCORA IN FILA DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANUALRE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA STESSA SITUAZIONE IN CARREGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA ...

Ferrovie : Firenze-Roma - Traffico in ripresa dopo guasto fra Orvieto e Orte (2) : (AdnKronos) - Informazione costante anche nelle principali stazioni dove sono attivi tutt’ora i presidi Trenitalia di assistenza ai viaggiatori e dove sono stati distribuiti kit con generi di conforto alle persone in arrivo con i treni in ritardo. L’informazione digitale ha raggiunto oltre 2.000 via

Ferrovie : Firenze-Roma - Traffico in ripresa dopo guasto fra Orvieto e Orte : Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Sta gradualmente tornando alla normalità la circolazione ferroviaria sulla direttrice Firenze - Roma, linee alta velocità e convenzionale. Il traffico è stato rallentato fra Orvieto e Orte fino alle 12.50, dalle 10 di questa mattina, in direzione Roma, per un guasto tecni

Roma : Traffico scorrevole dopo sgombero ex Penicillina : Roma – A Roma doveva essere un lunedi’ di passione per la viabilita’ nei pressi dell’ex Penicillina, lo stabilimento aperto circa 70 anni fa e oggi sgomberato dagli ultimi occupanti. Invece tutto si e’ risolto senza particolari problemi. Non fosse per i cappelli, le sciarpe e i cappotti, verrebbe da pensare che ci troviamo in piena estate e non a due settimane dal Natale, viste le strade vuote. Gia’ nella ...

Blocco Traffico Roma : 8 - 9 - 10 dicembre stop ai veicoli più inquinanti : Situazione critica per la qualità dell'aria in città. Le rilevazioni delle centraline Arpa hanno confermato lo sforamento del livello delle polveri sottili e per questo la Sindaca di Roma, Virgina ...

Blocco Traffico Roma - domani 2 dicembre 2018/ Ultime notizie : orari - limitazioni e categorie esentate - IlSussidiario.net : Blocco del traffico Roma: domani, 2 dicembre 2018. orari seconda domenica ecologica nella Capitale e fascia verde: ingressi gratis nei musei.

Blocco Traffico a Roma : il 2 dicembre cambiano gli orari per il big match dell'Olimpico : Nuovo Blocco del traffico a Roma domani, 2 dicembre 2018, per la seconda domenica ecologica. Gli orari del divieto di circolazione alle auto nell'area verde subirà delle modifiche, come stabilito dall'ordinanza firmata dalla sindaca Virginia Raggi. Quella di domani sarà l'ultima domenica ecologica del 2018. Gli automobilisti Romani torneranno a fare i conti con lo stop ai propri veicoli nel nuovo anno. In calendario, infatti, ci sono altre tre ...