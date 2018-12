Torino | Radice e l' ultima intervista sui suoi giocatori del 1976

Milan-Torino - San Siro ricorda Gigi Radice : striscioni e minuto di silenzio : Scaroni: "Ha un grande posto nel palmarés del Milan" Un messaggio anche da parte di Paolo Scaroni , presidente rossonero, sempre su Sky Sport, intervistato insieme a Cairo: " Vinse la nostra prima ...

Cairo : 'Radice è stato un grande innovatore : ha un posto speciale nella storia del Torino' : Urbano Cairo , presidente del Torino, ha parlato a Sky Sport prima della gara col Milan: 'Gigi Radice ha un posto speciale nel nostro club: è stato l'allenatore più longevo e ha dato a questa società tanto, così come al calcio italiano. E' stato un grande ...

Milan-Torino - il «derby» di Radice : Perché Radice ha firmato la cronaca e la storia di queste due squadre, una storia grandiosa, di scudetti e coppa europee, da calciatore, una storia di un calcio moderno, spettacolare prima che ...

Milan-Torino - Mazzarri : 'Presto per parlare di sfida decisiva - dovremo essere perfetti. Radice un innovatore' : Dopo aver archiviato la pratica Südtirol in Coppa Italia, è tempo per il Torino di pensare alla fondamentale trasferta di San Siro. Contro i granata ci sarà il Milan, in un match importantissimo in ...

Addio a Radice - con lui il Torino tornò grande dopo Superga : Aveva 83 anni. Fu tra gli allenatori più innovativi della sua epoca - Lutto nel mondo del calcio. Si è spento, all'età di 83 anni, Luigi Radice, l'allenatore dell'ultimo scudetto del Torino, l'unico del dopo Superga nel 1976, aveva 83 anni. La sua fu una carriera legata ai colori ...

È morto Gigi Radice : con lui il Torino vinse l’ultimo scudetto : Lutto nel mondo del calcio. Si è spento, all’età di 83 anni, Luigi Radice. Una carriera legata ai colori del Milan e a quelli del Torino, prima da giocatore e poi da tecnico. Prima giocatore, 10 anni al Milan col quale vinse -fra i tanti trofei- la Coppa campioni nel ’63. Poi allenatore per 30 anni fino al 1997. Ha allenato grandi squadre come Torino, Inter, Milan, Fiorentina, Roma, Bologna e ha vinto uno storico scudetto col ...

E' morto Gigi Radice - l'allenatore che riportò il Torino allo scudetto : Nereo Rocco diceva di lui che aveva "l'intelligenza giusta per poter leggere il campo come fosse un libro". Diceva anche che aveva "pure la curiosità e il carattere giusto per poter insegnare il calcio". Faceva ancora il calciatore, terzino sinistro, quando il Paron disse questo. Lo stava allenando

