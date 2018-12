Tmb Salario | impianto da 234mila tonn rifiuti | ecco a cosa serve

Incendio Roma - la storia del Tmb Salario al centro delle polemiche - : Da tempo gli abitanti delle zone vicino a via Salaria 981 protestano per i cattivi odori. Le critiche alla struttura sono aumentate dopo una relazione di bocciatura dell'Arpa del Lazio: "Vi sono ...

Incendio al Tmb Salario - a Roma è già emergenza rifiuti. Impianti al collasso - corsa contro il tempo : Duecento compattatori in coda a Rocca Cencia e a Malagrotta per smaltire i rifiuti destinati alla struttura andata a fuoco. E adesso Ama ha urgente bisogno di trovare altre piazzole di stoccaggio

Incendio al Tmb Salario : brucia impianto per trattare rifiuti a Roma. Nube di fumo : "Tenete le finestre chiuse". Rischio emergenza raccolta : Vigili del fuoco impegnati dall'alba nella struttura contestata dai residenti. Chiuso per precauzione asilo vicino. Il Campidoglio: "Evitate attività all'aperto". Appello della sindaca: "Altre regioni ci aiutino con l'immondizia"

Incendio Tmb Salario - Costa e Raggi contestati : "Vergognatevi" : 'Vergognatevi', 'Non avete fatto nulla'. Queste le parole che i cittadini hanno rivolto al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, e alla sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa al Tmb di via Salaria. Oltre a loro, allo stabilimento dove stamattina è divampato un Incendio che ha ridotto in cenere quintali di rifiuti, è presente anche il prefetto Paola Basilone.Proprio Costa, durante la conferenza stampa, ha ...

Roma - incendio al Tmb Salario : la zona nord della città avvolta da una densa nube di fumo : Nell’impianto dei rifiuti sulla via Salaria sono intervenute 12 squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme e per effettuare le operazioni di smassamento dei rifiuti. fumo e un forte odore di bruciato hanno invaso il quadrante nord est della Capitale

Maxirogo - procura Roma indaga su incendio Tmb Salario : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Brucia il Tmb Salario - allarme nelle scuole di Roma nord : 'Non fate uscire i bimbi in cortile' : 'Questa notte dalle 4 si è propagato un incendio nell'impianto Tmb di via Salaria 981, l'incendio è particolarmente grave, un fumo denso si propaga nell'aria, al momento la nube si dirige lontana ...

Tmb Salario - l'impianto che appesta il municipio. Nell’indifferenza del Campidoglio : Una questione enorme e ineludibile come un mostro. Una discarica di fatto in mezzo al centro abitato: non si respira, le persone vivono tappate in casa, chi soffre di problemi respiratori impazzisce. L'intervento di luglio dello scrittore che torna oggi di triste attualità

Tmb Salario - nell'impianto andato a fuoco a Roma era tutto illegale : L'Espresso aveva denunciato le violazioni delle norme nell'impianto di via Salaria, che già prima dell'incendio intossicava ogni giorno almeno 80 mila persone. Ma nulla è stato fatto dalle autorità per prevenire il disastro in corso oggi Tmb Salario, l'impianto che appesta il municipio. Nell’indifferenza del Campidoglio "

Roma - a fuoco Tmb Salario : nube di fumo - «chiudete le finestre». E ora è emergenza raccolta : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di...

Codacons : cittadini devono essere risarciti per danni e disagi Tmb Salario : Roma – “Il rogo scoppiato nell’impianto dei rifiuti sulla via Salaria sta causando disagi immensi alla popolazione e danni per milioni di euro a famiglie e attivita’ commerciali”. Lo denuncia in una nota il Codacons, pronto ad avviare le dovute iniziative legali a tutela dei residenti. “Tutti i cittadini residenti nel quartiere Salario e nel quadrante nord-est della citta’ devono essere indennizzati per ...

Incendio Tmb Salario - si rischia un Natale in emergenza rifiuti : Il Tmb del Salario andato a fuoco questa notte era da tempo al centro di polemiche perché considerato superato e quindi da chiudere così come quello di Rocca Cencia. Eppure...