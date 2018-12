Time | Khashoggi e altri giornalisti in pericolo persone dell’anno | Foto

Khashoggi e altri giornalisti persone dell’anno per il Time : “Sono i guardiani della verità” : Il giornalista saudita Jamal Khashoggi i reporter definiti «guardiani» sono stati scelti come «persona dell’anno» da Time Magazine. «Per avere assunto grandi rischi nel perseguire verità più grandi, per l’imperfetta ma essenziale ricerca dei fatti, per far sentire la propria voce e dire la propria, i guardiani Jamal Khashoggi, la Capital Gazette, M...

Khashoggi e i giornalisti "guardiani" sono le Persone dell'Anno di Time : Il giornalista saudita Jamal Khashoggi, i reporter definiti 'guardiani' sono stati scelti come 'persona dell'Anno' da Time Magazine. "Per avere assunto grandi rischi nel perseguire verità più grandi, per l'imperfetta ma essenziale ricerca dei fatti, per far sentire la propria voce e dire la propria, i 'Guardiani' Jamal Khashoggi, la Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone e Kyaw Soe Oo sono persona dell'Anno del Time", recita la ...

Khashoggi - le ulTime parole : 'Non respiro'. Poi il rumore di una motosega : 'Non riesco a respirare'. Sarebbero state queste le ultime parole pronunciate da Jamal Khashoggi, secondo una fonte informata delle indagini sull'omicidio del giornalista saudita. La fonte, che ha ...

Khashoggi - Cnn rivela sue ulTime parole : 6.10 "Non posso respirare". Queste le ultime parole di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita dissidente ucciso nel consolato di Riad, a Istanbul, da agenti del suo Paese. E' quanto riportato dalla Cnn, che cita una fonte informata sull'indagine, e che ha letto la trascrizione dell'audio contenente gli ultimi momenti di vita del giornalista. Secondo la stessa fonte, il delitto non rappresenta che l'esecuzione di un piano premeditato per ...

Khashoggi - Riad "Drogato - ucciso e fatto a pezzi"/ UlTime notizie - Turchia "Versione non soddisfacente' - IlSussidiario.net : Khashoggi, 'ucciso con droga e poi fatto a pezzi'. La versione di Riad sulla morte del giornalista ucciso nel consolato saudita: chieste 5 condanne a morte