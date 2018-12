Tentato omicidio nel rione Bozzano | scarcerato e arrestato in poche ore

Beautiful - trama 12 dicembre : Ridge sospettato per il Tentato omicidio di Bill : Una nuova avvincente puntata di Beautiful ci attende anche mercoledì 12 dicembre a partire dalle 13,40 su Canale 5 e dove, secondo le anticipazioni sul nuovo episodio della soap opera americana, vedremo che Bill Spencer è ancora in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola alle spalle. Le indagini sul tentato omicidio del magnate nel frattempo proseguono e molti saranno i sospettati per il crimine, primo tra tutti Ridge ...

Beautiful : Thomas torna per Sally - ma lei è accusata di Tentato omicidio : Beautiful anticipazioni: Thomas torna a Los Angeles per Sally Le anticipazioni di Beautiful annunciano il ritorno di Thomas. Il figlio di Ridge decide di tornare a Los Angeles per riconquistare il cuore di Sally. Il giovane Forrester ha ormai scoperto che Caroline in realtà non è malata, come gli aveva fatto credere in passato. Per […] L'articolo Beautiful: Thomas torna per Sally, ma lei è accusata di tentato omicidio proviene da Gossip e ...