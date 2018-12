Tecnici del Mef pezzi di m | Casalino assolto dall' ordine dei

Casalino - l'Ordine dei giornalisti archivia procedimento disciplinare per l'audio contro i Tecnici del Mef : 'Il Consiglio di disciplina dell'Ordine della Lombardia ha archiviato l'istruttoria su Rocco Casalino' in merito al suo messaggio audio nel quale parlava dei tecnici del Mef. Lo ha annunciato il ...

Casalino - audio contro i Tecnici del Tesoro : l'Odg della Lombardia archivia il caso : 'Il Consiglio di disciplina dell'Ordine della Lombardia ha archiviato l'istruttoria su Rocco Casalino' in merito al suo messaggio audio nel quale parlava dei tecnici del Mef. Lo ha annunciato il ...

Inter - Spalletti deluso : "Troppi errori Tecnici" : Luciano Spalletti è visibilmente deluso dopo la sconfitta con la Juve , che fa precipitare l' Inter a -14 dai bianconeri. "Se segnavamo per primi, la gara poteva cambiare - ha spiegato l'allenatore ...

Juventus-Inter - Galli : "Szczesny-Handanovic imponenti - rapidi e Tecnici : il meglio della Serie A" : Le grandi partite spesso si decidono per un dettaglio: un dribbling, un cross, una parata . E Juventus-Inter propone una sfida nella sfida con il confronto Szczesny-Handanovic che Giovanni Galli , ...

SENISE : EIPLI - Ordine Ingegneri Potenza - Unibas e Comune di Senise stamani seminario di approfondimento su aspetti Tecnici delle dighe : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca STATI GENERALI DELL'AGRICOLTURA: IL 6 E 7 DICEMBRE A MATERA 1 giorno ago ASCOLTA ...

Autostrade - ispezione dei Tecnici del Mit su 3 ponti : “Sollecitata chiusura di uno su A16”. Toninelli : “Così evitiamo tragedie” : Un “sollecito” di chiusura di un ponte sulla A16 Napoli-Canosa e il “suggerimento” di limitazione del traffico sul viadotto Moro lungo la A14, in provincia di Chieti, per il “degrado avanzato”. È il risultato delle ispezioni disposte dal ministero delle Infrastrutture dopo il ferimento di una donna dovuto al distaccamento di un pezzo di calcestruzzo da un ponte dell’autostrada Bologna-Taranto. ...

Renzi attacca i Tecnici del governo : Ma un ministro dell'Economia che ha perso credibilità - osserva - non serve più a nulla. E un ministro degli Esteri che dopo averci regalato il Fiscal compact, ai tempi di Mario Monti, e dopo aver ...

Honda CR-V - Diffusi i dettagli Tecnici della Hybrid : La Honda ha presentato la nuova generazione della CR-V al Salone di Ginevra, ma solo ora ha diffuso una serie di nuove informazioni tecniche relative alla versione Hybrid che sarà commercializzata nel 2019.120 g/km per la ibrida a trazione anteriore. Accanto alla nuova 1.5 turbo benzina, che sarà offerta nelle versioni con cambio manuale da 173 CV e con cambio automatico Cvt da 193 CV, la Honda porta infatti al debutto la Hybrid, abbandonando ...

Conclusa la due giorni di formazione per i 'Tecnici di ricerca dispersi' del Soccorso Alpino : Si è concluso domenica un importante corso di formazione per i 'tecnici di ricerca dispersi'del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna. Il corso si è tenuto a Santa Sofia, nella sede di Romagna ...

Ponte Morandi - nuova perizia dei Tecnici svela le cause del crollo : degrado - fessure - infiltrazioni. Come mai nessuno le aveva notate? : La procura di Genova comincia ad avere le idee chiare. Stamani decine di foto scattate dai piloni da tecnici inviati in un'ora e mezza di sopralluogo -

Pensioni tagliate del 5-30% con 'quota 100' dicono i Tecnici parlamentari : Roma, 12 nov., askanews, - 'Chi optasse per quota 100 subirebbe una riduzione della pensione lorda rispetto a quella corrispondente alla prima uscita utile con il regime attuale da circa il 5 per ...

Pensioni con buco. I Tecnici della Camera raddoppiano il costo di "quota 100" : Se la quota 100 equivalesse alla somma di un'età di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, la misura potrebbe potenzialmente riguardare nel 2019 fino a 437.000 contribuenti attivi. Lo stima l'Ufficio parlamentare di Bilancio nell'analisi della manovra, che quasi raddoppia l'entità del costo della misura voluta fortemente dalla Lega, fissandola a 13 miliardi di euro. Nella legge di bilancio sono ...

Terremoto Centro Italia : rafforzata la presenza dei Tecnici per la manutenzione delle Sae : Si è svolta questa mattina, presso la sede della Protezione civile, a Roma, una riunione presieduta dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli e mirata a rafforzare la collaborazione tra i Comuni dell’area del cratere sismico del 2016, i cittadini residenti nelle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) e le ditte responsabili della costruzione delle SAE.-- Al tavolo hanno partecipato l’Assessore della regione Marche, Angelo Sciapichetti, il Sindaco ...

Dl Fisco - Tecnici del Parlamento : “Chiarire sull’esclusione di sanzioni penali per le dichiarazioni integrative fraudolente” : I tecnici del Parlamento chiedono chiarimenti sul decreto fiscale. Il testo, collegato alla manovra, escluderebbe infatti il carcere per la dichiarazione fraudolenta tramite fatture false, mentre lo manterrebbe per le meno gravi dichiarazione infedele e omessa dichiarazione. “L’esigenza di un chiarimento – afferma il Servizio Studi – potrebbe porsi sulla ragionevolezza della disciplina prevista al comma 9 che, se da un ...