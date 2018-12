Tav | Toninelli | ' Non mi opporrò a referendum ma prima analisi costi-benefici'

Tav - Toninelli : “Referendum? Non mi opporrò a consultazione popolare”. Battibecco con Giannino su contratto di governo : “Tav? Ho preso un impegno scritto nel contratto di governo con gli italiani: aspettare l’analisi costi-benefici. Nel caso in cui si chiedesse un referendum, come potremmo opporci a un’istanza che arriva dai cittadini?”. Sono le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ospite di 24 Mattino, su Radio24. “Vediamo l’analisi tecnico legale e facciamo le somme” – ...

Ora Travaglio non pubblica la vignetta di Vauro su Toninelli e la Tav : Per Il Fatto Quotidiano di domani, sabato 8 dicembre, Vauro Senesi aveva preparato una vignetta dissacrante nei confronti di Danilo Toninelli in materia di Tav . Però, come rende noto lo stesso ...

Tav - urla contro Toninelli durante questione time in Senato. Il ministro : “Orgoglioso di essere contestato da voi” : – Il ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli è stato contestato durante il question time dai senatori dell’opposizione, che l’hanno accusato di “non rispondere alle domande” sulla Tav Torino-Lione. “Abbiamo assistito a un comizietto imbarazzante e imbarazzato” ha detto durante la replica il senatore Margiotta. ” “Evidentemente vogliono che io ribadisca che mi ...

Tav - Ue : finanziamenti a rischio | Toninelli : non è veroSalvini convoca domenica le 12 associazioni Sì Tav : Il portavoce della Commissione su Trasporti e Ambiente: "La Tav è un progetto non solo di Italia e Francia ma di tutta Europa". Il ministro: non si preoccupino, non sprecheremo i fondi". Al Viminale Confindustria e le altre associazioni che hanno manifestato lunedì a Torino.

Tav - per i ritardi l’Ue potrebbe chiedere all’Italia di restituire i fondi. Toninelli smentisce : Il rinvio deciso dal governo per la realizzazione della Torino-Lione potrebbe portare alla perdita dei fondi Ue. Il ministro Toninelli: "L'interlocuzione che in queste settimane ho svolto con il Governo francese e che attualmente è in corso con la Commissione europea ha lo scopo di portare avanti la condivisione dell'analisi costi-benefici senza compromettere la disponibilità del finanziamento europeo".Continua a leggere

Toninelli : non sono no Tav ma non accetto di sprecare soldi : 'Assolutamente no'. Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, intervistato a 'Tagadà' su La7, risponde cosi' a chi chiede se si definisca 'No Tav'. 'Io', sottolinea l'esponente del Movimento ...

Toninelli congela i lavori per la Tav : «Si rinvia al 2019». Ma con la Francia c’è già l’accordo : Il ministro annuncia lo slittamento della pubblicazione di tre bandi. Ma con la Francia c’è già l’accordo: il via alle procedure entro gennaio

Toninelli congela i lavori per la Tav : “Si rinvia al 2019” : Per tutta la giornata il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha dispiegato le sue migliori energie lessicali per spiegare come e perché sulla Tav, il governo italiano, d’intesa con quello francese, fosse riuscito a «congelare» le procedure, rinviando tutto sine die. Il ministro lo ha fatto prima con un post su Facebook e qualche ora più ...

Conte - Toninelli e Di Maio vedono proTav : 19.06 Dopo la manifestazione di ieri a Torino a favore della Tav e le critiche del presidente della Confindustria,Boccia, apertura del governo. Domani, il premier Conte, insieme al ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Di Maio, e al ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Toninelli, riceveranno alle 11 a Palazzo Chigi una delegazione di rappresentanti di industriali e imprenditori piemontesi.

Toninelli : chiesto rinvio bandi per Tav : 18.11 Sulla Tav la "Francia condivide il nostro metodo di una analisi costi-benefici". Lo spiega il ministro Toninelli annunciando di aver siglato con la sua omologa di Parigi una lettera per chiedere di spostare i bandi oltre il 2018 già attesi a dicembre. Il rinvio della pubblicazione dei bandi Telt, soggetto attuatore della TorinoLione, "congela di per sé qualunque aspetto della procedura". Lo specificano fonti del ministero dei Trasporti.

Tav - la mossa di Toninelli : "Con la mia omologa francese chiediamo a Telt di rinviare i bandi al 2019". Opera congelata : Lettera congiunta di Italia e Francia alla società che sta realizzando il tunnel. Chiamparino: "Dal ministro mi aspetto che domani sblocchi i lavori"

Tav : Toninelli firma lettera con Francia per sblocco 2 mld di appalti - ma dal 2019 : Lo scrive su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Domani l'incontro di Conte, Di Maio e Toninelli con gli imprenditori per il Sì alla Torino - Lione - Alla vigilia dell'incontro ...

Forza Italia incalza sulla Tav. Toninelli apre uno spiraglio : La lunga attesa per l'ormai mitica analisi costi-benefici sulle grandi opere potrebbe essere vicina al traguardo. Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un infuocato question time alla ...

Tav : Toninelli - rispetto per piazza Si Tav - la incontreremo : Roma, 16 nov. (AdnKronos) - "La piazza Si Tav la incontreremo. Noi siamo nati dalla piazza e la rispettiamo profondamente". Ad affermarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, parlando a margine della presentazione della nuova iniziativa delle Fs per i treni regionali.