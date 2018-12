Strasburgo | spari al mercatino di Natale «Quattro morti e 11 feriti» L’attentatore in

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : quattro morti. «Tra i feriti un giornalista italiano». E' caccia all'uomo Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. quattro i morti. I feriti sono undici, di cui sette gravi. L'assalitore, che secondo alcuni testioni è fuggito in taxi, è...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : quattro morti. Anche un italiano tra i feriti E' caccia all'uomo Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. Il killer che, sarebbe fuggito in taxi, è stato identificato ma è ancora asserraggliato. I morti sono almeno quattro. I...

Spari ai mercatini di Natale a Strasburgo : “Quattro morti e 11 feriti - caccia al killer” : È di 4 morti e 11 feriti, di cui sette gravi, l’ultimo provvisorio bilancio fornito dalla polizia francese dopo gli Spari in un mercatino di Natale nel centro di Strasburgo. Il killer avrebbe esploso verso le otto di sera diversi colpi d’arma da fuoco nella centrale rue del Grandes Arcades, presso la Place Kleber, dove si trova il mercatino e si s...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale - almeno 2 morti e 11 feriti. Killer asserragliato - in corso blitz della polizia : I PRIMI SOCCORSI IL VIDEO spari in un mercato di Natale a Strasburgo, in Francia . almeno due morti e 11 feriti è l'ultimo provvisorio bilancio della prefettura . Oltre ai due morti, secondo la ...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : quattro morti e 11 feriti - sette gravi. Il killer è asserragliato Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. Il killer che, sarebbe fuggito in taxi, è stato identificato ma è ancora asserraggliato. I morti sono almeno quattro. I...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale. «Due morti e 11 feriti». L’attentatore in fuga : La notizia riportata da alcuni testimoni tra cui l’eurodeputato del M5S Tamburrano: «Ci sono morti e feriti»

Francia - spari ai mercatini natalizi di Strasburgo : 2 uccisi 11 gravi - forse un attentato : A Strasburgo, in Francia, un fuggi fuggi generale ha generato il caos tra le persone che si trovavano serenamente a percorrere i famosi mercatini di Natale. Improvvisamente degli spari hanno destabilizzato l'atmosfera gioviale. Il colpevole dell'orribile gesto è stato un uomo, il quale si è dato immediatamente alla fuga, si teme si tratti di un attentato. Possibile attentato in Francia nei mercatini natalizi di Strasburgo, la polizia indaga e si ...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : due morti e 11 feriti - sette gravi. Il killer è asserragliato Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. C'è stato un fuggi fuggi tra i turisti. Il killer, che sarebbe fuggito in taxi, è stato identificato. «Ci sono due...

Strasburgo : spari e morti al mercatino di Natale : Torna l'incubo terrorismo in Francia. Attorno alle 20 c'è stata una sparatoria nel centro di Strasburgo,città che ospita la sede del Parlamento europeo, in una zona dove erano stati allestiti ...

Strasburgo - spari nei mercatini di Natale : ci sono morti - feriti e il killer in fuga : Intorno alle ore 20 di questa sera è avvenuta una sparatoria al un mercatino di Natale nel centro di Strasburgo, nell'est della Francia. Stando a quanto ha dichiarato dalla Prefettura di Bas-Rhin a Le Figaro, il primo bilancio sarebbe di almeno 2 vittime e undici feriti. Secondo quanto riporta il quotidiano locale Dernieres Nouvelles d'Alsace il killer, dopo aver sparato ai mercatini natalizi sarebbe fuggito. A provocare la sparatoria, sempre ...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale. “Due morti - 11 feriti”. L’attentatore in fuga : è asserragliato - conflitto a fuoco : Un uomo ha aperto il fuoco ai mercatini di Natale a Strasburgo. Sette o otto colpi esplosi sulla folla intorno alle ore 20 vicino alla centrale Place Kleber. Poi, l’uomo si è spostato di qualche metro e ha riaperto il fuoco, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. La polizia riferisce che ci sono due morti e undici feriti, di cui sette gravi. Tra loro anche un militare dell’Opération Sentinelle. La zona intorno al centro storico è stata ...

Spari al mercatino di NataleStrasburgo - "due morti e 11 feriti" : Torna la paura in Europa. Spari a Strasburgo, nel mercatino di Natale che si trova nel centro della città. E' di due morti e undici feriti il bilancio aggiornato. Indaga la procura antiterrorismo. L'autore degli Spari è ancora in fuga, sarebbe ferito e sarebbe schedato come un radicalizzato Segui su affaritaliani.it

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : due morti e 11 feriti - sette gravi. Killer identificato - caccia all'uomo. «E' fuggito in taxi» Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. C'è stato un fuggi fuggi tra i turisti. Il Killer, che sarebbe fuggito in taxi, è stato identificato. «Ci sono due...

Strasburgo : spari e morti al mercatino di Natale : Torna l'incubo terrorismo in Francia. Attorno alle 20 c'è stata una sparatoria nel centro di Strasburgo,città che ospita la sede del Parlamento europeo, in una zona dove erano stati allestiti ...