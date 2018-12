Strasburgo | spari a mercatino di Natale | un morto e 10 feriti DIRETTA

Spari ai mercatini di Natale a Strasburgo : “Due morti e 11 feriti - caccia al killer” : È di due morti e 11 feriti il bilancio fornito dalla Prefettura francese di Bas-Rhin dopo gli Spari in un mercatino di Natale nel centro di Strasburgo. La polizia ha inoltre confermato che l’autore degli Spari è ancora in fuga. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha lasciato in anticipo un ricevimento in corso all’Eliseo per seguire personalme...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : il video : L'attacco è avvenuto nel centro della città francese, intorno alle 20 di martedì sera. Le prime immagini dopo l'attacco

Spari a Strasburgo - Alessandra Mussolini bloccata in un ristorante : «Siamo blindati nel locale» : «Sono dentro a un ristorante vicino al luogo dell'attentato. Hanno chiuso tutto, sono con una trentina di persone e siamo blindati dentro al locale. Siamo spaventati, non sappiamo cosa...

Il mercato fantasma di Strasburgo - le bancarelle natalizie abbandonate dopo la fuga per gli spari : La merce ancora esposta sulle bancarelle, i mercatini abbandonati e avvolti nel silenzio. È questa la scena spettrale subito dopo la sparatoria di Strasburgo. Ecco le immagini.

