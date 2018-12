Strasburgo | sparatoria al mercatino di Natale |  «Due morti e 10 feriti» Killer in

Strasburgo - sparatoria al mercatino di Natale : 4 morti e 11 feriti : Spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. Un morto e sei feriti il bilancio provvisorio della sparatoria, secondo quanto riferisce la prefettura citata da Bfm-Tv. C'è stato un...

Strasburgo - sparatoria al mercatino di Natale : «Almeno un morto e 10 feriti». Killer in fuga : Un uomo solo avrebbe aperto il fuoco verso le 20 al centro di Strasburgo, riferisce il sito Dna (Derniers notices d'Alsace). Il primo bilancio parla di almeno un morto e sei feriti. Blindata l’area intorno al centro storico...

Sparatoria Strasburgo - testimone : 'Ho sentito i colpi e sono scappato" - : L'eurodeputato Marco Affronte ha raccontato i momenti dell'attacco nel centro della città francese: "Stavo passeggiando per i mercatini di Natale, dopo gli spari ho visto a terra due persone e ho ...

Strasburgo - sparatoria ai mercatini di Natale : dirette tv e variazioni di palinsesto : Una sparatoria a Strasburgo getta l'Europa nel terrore: un attacco ha causato, al momento, un morto e diversi feriti. In diretta le principali all news e anche il Tg2 che non ha lasciato la linea a Lol e continua la sua diretta in attesa de Il Ristorante degli Chef.prosegui la letturaStrasburgo, sparatoria ai mercatini di Natale: dirette tv e variazioni di palinsesto pubblicato su TVBlog.it 11 dicembre 2018 21:20.

