Stasera in tv | il palinsesto della prima serata di tutti i canali - 11 dicembre 2018

Stasera in tv : il palinsesto della prima serata di tutti i canali - 10 dicembre 2018 : Anche staseta su Rete 4 va in onda Quarta repubblica , affronta temi d'attualita', di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Va in onda su Canale 5 la finale del Grande Fratello Vip ...