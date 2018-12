Squalificati Serie A | le decisioni del giudice sportivo | arrivano le stangate!

Serie A - gli Squalificati dal giudice sportivo : una sola giornata a Criscito : Serie A, diversi calciatori squalificati dal giudice sportivo in vista delle prossime giornate: stangate sul Cagliari Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 15esima giornata ha squalificato per due giornate i giocatori del Cagliari Luca Ceppitelli e Darijo Srna e per Filip Djuricic del Sassuolo. Per i due calciatori rossoblù anche le ammende di 6.500 e 5000 euro rispettivamente. In sette sono stati fermati per un ...

Serie A - gli Squalificati del prossimo turno : ecatombe Fiorentina e Cagliari : Tante espulsioni nel quattordicesimo turno di Serie A appena concluso. In attesa del comunicato del Giudice Sportivo, che ufficializzerà la durata della squalifica per alcuni casi dubbi come quelli che riguardano i cartellini rossi estratti alla “Sardegna Arena” e al “Mapei Stadium”, si sa già chi salterà la quindicesima giornata. A subire l’espulsione sono stati: Srna, Ceppitelli, Bereszynski, ...

Probabili formazioni Serie B/ Sono 12 gli Squalificati per la 15giornata. Le scelte degli allenatori - IlSussidiario.net : Probabili formazioni Serie B: le scelte e le mosse degli allenatori per gli schieramenti studiati in vista della 15giornata.

Probabili formazioni Serie A/ Ecco i diffidati - 9 gli Squalificati : scelte degli allenatori - 15giornata - - IlSussidiario.net : Probabili formazioni Serie A: le mosse degli allenatori in vista delle partite della 15giornata di campionato. Le scelte, i moduli e i dubbi.

Serie A : sette Squalificati : ANSA, - ROMA, 4 DIC - Sono sette, tutti per un turno, gli squalificati in Serie A dopo le partite della 14/a giornata. Si tratta di Romulo del Genoa, Barella del Cagliari e Thiago Cionek della Spal, ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A – E’ andata in archivio la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante che ha dato indicazioni per la zona scudetto, Champions, Europa League e salvezza, non sbaglia mai la Juventus ma il Napoli tiene il passo, nel posticipo successo per la squadra di Ancelotti in trasferta contro l’Atalanta. Questo l’elenco dei giocatori che dovranno saltare le gare in programma tra il 7 e il 9 ...

Diretta Giana Erminio Feralpisalò/ Streaming video e tv : due Squalificati tra i bresciani - Serie C girone B - - IlSussidiario.net : Diretta Giana Erminio Feralpisalò, Streaming video e tv: bella occasione per la squadra bresciana, che vuole la promozione Diretta nel girone B di Serie C.

Serie A - infortunati e Squalificati della 14a giornata : Il campionato italiano di calcio di Serie A arriva alla sua 14a giornata. Ecco infortunati e squalificati partita per partita. Spal-Empoli Spal infortunati: Nessuno squalificati: Nessuno Empoli ...

Serie A - infortunati e Squalificati della 14a giornata : Il campionato italiano di calcio di Serie A arriva alla sua 14a giornata. Ecco infortunati e squalificati partita per partita. Spal-Empoli Spal infortunati: Nessuno squalificati: Nessuno Empoli infortunati: Nessuno squalificati: Nessuno Fiorentina-Juventus Fiorentina infortunati: Pezzella (lesione bicipite femorale, in dubbio) squalificati: Nessuno Juventus infortunati: Khedira (distorsione caviglia, rientro per la 15a giornata); Can ...

Giudice Sportivo - gli Squalificati in serie A per la quattordicesima giornata : due giornate a Ilicic : All'indomani dell'ultima partita della 13giornata di serie A, sono state rese ufficiali dalla Lega Calcio le decisioni del Giudice Sportivo relative agli squalificati per la prossima giornata di ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : arrivano le stangate : Squalificati Serie A – Sono arrivate nelle ultime ore le decisioni del giudice sportivo, brutte notizie per l’Atalanta. Ammende di quindicimila euro alla Juventus ed in più una diffida, e di diecimila ciascuna all’Udinese e alla Roma sono state inflitte dal giudice sportivo di Serie A per cori di discriminazione razziale durante le partite dell’ultima giornata di campionato. Sanzioni inflitte nei confronti Sampdoria ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B / Mosse e dubbi : tutti gli Squalificati in vista della 13giornata - IlSussidiario.net : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: le scelte e le Mosse degli allenatori per gli schieramenti che vedremo in campo nella 13giornata diella cadetteria.

Serie A - infortunati e Squalificati della 13a giornata : Dopo la sosta per la Nazionale torna il campionato italiano di calcio di Serie A, arrivato alla 13a giornata. Ecco infortunati e squalificati di questo turno. Udinese-Roma Udinese infortunati: Teodorczyk (ernia inguinale, rientro metà dicembre); Badu (distorsione ginocchio sinistro, rientro per fine novembre); Ingelsson (operato legamento crociato anteriore sinistro, rientro per gennaio); Barak (fastidio alla schiena, in dubbio) squalificati: ...

Serie D - il giudice sportivo : sei Squalificati - indenni le squadre genovesi risultati : ... Garbini, Piacentini, Boilini , Savona, , Campagna, D'Iglio, Bani , Chieri, , Montante, Menabò, Citterio, Gueye , Borgaro Nobis, , Spadafora, Maglie, Dutto , Pro Dronero, , Bernabino, Armato, Scienza ...