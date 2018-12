ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Sky, Stampa Romana porta l’emittente in tribunale: “Licenziamenti antisindacali” - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Sky, Stampa Romana porta l’emittente in tribunale: “Licenziamenti antisindacali” - Cascavel47 : Sky, Stampa Romana porta l’emittente in tribunale: “Licenziamenti antisindacali” - fattoquotidiano : Sky, Stampa Romana porta l’emittente in tribunale: “Licenziamenti antisindacali” -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Il giudice del lavoro di Roma Valentina Cacace deciderà a gennaio sul ricorso per commento antisindacale avanzato dall’Associazionecontro Sky Italia. Il sindacato dei giornalisti del Lazio contesta all’emittente la violazione dell’accordo del 6 aprile 2017 sul trasferimento da Roma a Milano di gran parte della redazione di Skytg24 e degli uffici che, fino a un anno fa, erano ospitati nella sede di via Salaria a Roma.Dopo essersi impegnata a “evitare soluzioni traumatiche”, Sky Italia ha infatti licenziato tre delle giornaliste che non avevano accettato il trasferimento “volontario” e incentivato a Milano, una delle quali con parenti disabili da assistere ai sensi della legge 104, e ordinato la trasferta nel capoluogo lombardo ad altre due che rischiano anche misure disciplinari. Ieri gli avvocati – Raffaele Nardoianni per ...