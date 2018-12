Si muove in territorio negativo l' indice dei beni personali italiano | -1 | 27% | | scambi

Il settore infrastrutture e impiantistica si muove in territorio positivo - +1 - 50% - - seduta effervescente per IMA : Andamento tonico per l' indice dei beni industriali italiano grazie alla scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Industrial Goods & Services . L' indice FTSE Italia Industrial Goods & Services ha ...

Si muove in territorio negativo il comparto sanitario italiano - -1 - 27% - : Il Settore sanitario a Milano procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Health Care . L' indice FTSE Italia Health Care ha aperto a 136.159,13, in calo ...

Si muove in territorio negativo il settore servizi per la finanza - -0 - 86% - - scambi al ribasso per Banca Intermobiliare : scambi negativi per l' indice dei titoli italiani che offrono servizi finanziari , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Financial Services . L' indice FTSE Italia Financial ...

Si muove in territorio negativo l'indice delle società High Tech italiane - -1 - 50% - : Scambi negativi per il settore tecnologico in Italia , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha aperto a 49.918,76, in diminuzione di ...

L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo - +6 - 45% - : Rally per il settore tecnologico in Italia , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha aperto a quota 49.969,56 e sta trattando a 53.018,24, ...

Si muove in territorio negativo il comparto materie prime dell'Italia - -1 - 46% - - seduta depressa per Tenaris : Scambi negativi per l' indice delle risorse di base a Piazza Affari , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Basic Resources . L' indice FTSE Italia Basic Resources ha aperto a 29.

"muoversi senza barriere" : il Cissaca punta su sport e integrazione - insieme a tante realtà del territorio : ... ci sarà il Cuspo universitario, come spiegato da Alessio Giacomini, segretario generale: 'aderiamo molto volentieri con un progetto dedicato allo sport per l'inclusione, con l'obiettivo di ...

Si muove in territorio negativo il settore viaggi e intrattenimento - -0 - 78% - - si concentrano le vendite su FNM : L' Indice viaggi e intrattenimento in Italia procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Travel & Leisure . L' indice FTSE Italia Travel & Leisure ha ...

L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo - +0 - 83% - : Andamento tonico per il settore tecnologico in Italia grazie alla scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha aperto a 48.719,05 con un incremento di 403,...

Si muove in territorio positivo il settore viaggi e intrattenimento - +2 - 55% - : Mette il turbo il comparto viaggi e intrattenimento che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell' EURO STOXX Travel & Leisure che mostra un timido +0,57%, dopo la chiusura di ieri a ...

Si muove in territorio negativo l'indice delle società High Tech italiane - -0 - 98% - - giornata in discesa per It Way : Scambi negativi per il comparto tecnologico a Milano , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha chiuso a 47.474,85, in diminuzione di 471,58 ...

Si muove in territorio negativo l'indice dei titoli bancari in Italia - -1 - 24% - : Scambi negativi per il comparto bancario a Piazza Affari , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il settore bancario Italiano ha aperto a 7.783,55, in diminuzione di 97,25 ...

Si muove in territorio negativo l'indice delle società High Tech italiane - -1 - 42% - - seduta depressa per STMicroelectronics : Scambi negativi per il comparto tecnologico a Milano , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a 47.397,71, in diminuzione di 681,21 ...

Si muove in territorio positivo il settore utility italiano - +1 - 54% - - seduta effervescente per Enel : Mette il turbo il comparto utility in Italia che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell' EURO STOXX Utilities che mostra un timido +0,31%, dopo la chiusura di ieri a quota 279,69. ...