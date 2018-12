Ho 21 anni e vi dico : adulti piantatela con la vostra morale su Sfera Ebbasta : "Ieri le Ong, oggi la Trap. E' ora di fare un passo indietro. Non ascoltate ciò che non vi piace ma non azzardatevi mai più a chiedere misure da dittatura della maggioranza. Viva la democrazia, e viva l'arte libera". Pubblichiamo la lettera di un ragazzo che offre interessanti spunti di riflessione

Sfera Ebbasta - video al concerto del 2017 : «Qualcuno ha spruzzato spray - riempitelo di botte» : Sfera Ebbasta è al centro delle polemiche dopo il caso della discoteca di Corinaldo. Ora spunta un video del 2017 dove la dinamica è la stessa vissuta in quella maledetta discoteca. Durante un ...

Fedez su Corinaldo : "Sferaebbasta non ha colpa. Certi eventi sono in mano a pr adolescenti e gestori poco professionali" : Non si può morire per un concerto: ecco il messaggio lanciato dal rapper Fedez dalle pagine de Il Fatto Quotidiano, a cui ha rilasciato un'intervista per dire la sua sulla tragedia del concerto di Sferaebbasta. L' evento è avvenuto lo scorso fine settimana in una discoteca di Corinaldo, nell'anconetano, dove sei persone sono morte schiacciate dalla calca mentre tentavano di fuggire dal locale, probabilmente dopo che qualcuno aveva ...

Sfera Ebbasta - l’esorcista : “Nei suoi testi c’è il demonio. Questi rapper hanno una funzione anticristica” : “Sfera Ebbasta? Ho letto il testo di una sua canzone e mi sono messo le mani nei capelli. Dietro messaggi simili c’è il demonio“. A dirlo ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio 2 è l’esorcista don Antonio Mattatelli che, dopo la tragedia in discoteca a Corinaldo, ha commentato la crescente passione dei giovanissimi per il trapper Sfera Ebbasta e per la musica trap e rap in generale. “Non so come si faccia a portare ...

Tragedia in discoteca - 'class action' dei ragazzi contro Sfera Ebbasta : SENIGALLIA. Arrivano alla spicciolata accompagnati dai genitori. Nello studio dell'avvocato Corrado Cafoglia, sul lungomare di Senigallia, ci stanno il tempo di rispondere alle domande dei legali. ...

Corinaldo e il concerto di Sfera Ebbasta - sorgono dubbi : l'evento forse era finto : Il locale Lanterna Azzurra aveva deciso di esaudire il desiderio di molti ragazzi di Corinaldo e ingaggiare per una serata il trapper Sfera Ebbasta; nessuno si sarebbe mai immaginato che una sera di svago potesse trasformarsi nell’ennesima tragedia. Il noto dramma sarebbe avvenuto intorno all’una di notte; la discoteca era già piena di ragazzi giovanissimi nell’attesa di vedere il loro idolo. Ad un tratto a qualcuno viene l’idea di spruzzare ...

Tragedia in discoteca - "class action" dei ragazzi contro Sfera Ebbasta : La denuncia di 80 ragazzi: hanno consegnato foto e video. Nel mirino le mancate misure di sicurezza della discoteca

Sfera Ebbasta a Corinaldo : che differenza c'è tra una serata e un concerto : Le serate, a differenza dei concerti, non prevedono l'indicazione dettagliata di termini temporali, perché appunto - non essendo classificate come spettacoli di musica dal vivo - non hanno gli stessi ...

Sfera Ebbasta si tatua sei stelline in ricordo delle vittime del suo concerto : Sfera Ebbasta si tatua per ricordare per sempre le vittime morte durante il suo concerto Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, ha deciso di rendere omaggio alle vittime dello scorso venerdì notte con un tatuaggio. Il rapper che si sarebbe dovuto esibire nel locale di Corinaldo dove sono morte sei persone, tra cui cinque adolescenti, si sarebbe fatto incidere sei stelle sulla fronte in loro memoria. A renderlo noto è stata una sua fan ...

Sfera Ebbasta - il dolce gesto per le vittime di Ancona : il nuovo tatuaggio è dedicato a loro! : Sfera Ebbasta ed il gesto per le vittime della tragedia di Corinaldo: il trapper si tatua in memoria delle sei persone morte Nella notte tra il 7 ed l’8 dicembre si è consumata una tragedia presso la discoteca di Corinaldo, ‘La Lanterna Azzurra’. Prima del concerto di Sfera Ebbasta alcuni scellerati, come saprete, hanno spruzzato dello spray urticante tra la folla causando la fuga dei tanti giovani accorsi al live del ...

La strage di Corinaldo non è colpa di Sfera Ebbasta : Delle sfighe di cui descriveva disseminata la sua vita di trapper – ora di grande successo – Sfera Ebbasta fa i conti con la più banale: la gogna tout court, per ciò che è, per ciò che rappresenta, scrive e rappa, per come si descrive, per come si sente intitolato a comportarsi, per i suoi vestiti,

Mengoni - Mina e Salmo sul podio della Classifica FIMI del 10 dicembre - Sfera Ebbasta primo tra i singoli : Gli album e i singoli più venduti della settimana nella Classifica FIMI del 10 dicembre. Eccezionalmente di lunedì e con qualche giorno di attesa, è stata comunicata la Classifica FIMI sul sito ufficiale per gli album, i singoli e i vinili che hanno riscontrato maggiori vendite durante quest’ultima settimana. Al primo posto sul podio troviamo Marco Mengoni con il suo ultimo progetto intitolato Atlantico. L’artista ha presentato l’album ...

Corinaldo - prevendite di Sfera Ebbasta scambiate per drink card : il caso a L'aria che tira : Le prevendite dell'evento di Sfera Ebbasta presso la Lanterna Azzurra a Corinaldo (Ancona) sarebbero un elemento fondamentale per comprendere appieno la gravità di quanto accaduto pochi giorni fa. Su La7, a L'aria che tira, si è di nuovo parlato del tragico incidente avvenuto in discoteca, in cui hanno perso la vita sei persone, mentre altre 120 sono rimaste ferite. Tra le vittime anche una mamma di 39 anni che aveva accompagnato la figlia al ...