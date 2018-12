Serie A | gli squalificati dal giudice sportivo | una sola giornata a Criscito

Serie A - Ottavio Bianchi : 'Gli allenatori italiani non sono secondi a nessuno' : Il presidente del comitato regionale siciliano Santino Lo Presti premia Ottavio Bianchi Le panchine in Serie A parlano, di nuovo, italiano. Non accadeva da 10 anni. Con l'esonero di Juric e l'arrivo ...

Nomination per L’Amica Geniale ai Critics Choice Awards 2019 come miglior dramma : ecco la lista completa dedicata alle Serie : Proprio qualche ora fa negli Usa è andato in onda il finale di stagione e sempre da oltroceano è arrivata la Nomination per L'Amica Geniale ai Critics Choice Awards 2019 nella categoria miglior dramma contro colossi come The Americans, le nuove Succession, Homecoming, Killing Eve e Pose, e Better Call Saul e The Good Fight. Sicuramente non si tratta di una rosa facile da sconfiggere ma la Rai può gongolare per questo grande successo anche solo ...

Basket - le migliori italiane della 9a giornata di Serie A1. Stefania Trimboli alla miglior gara in carriera - bene anche Giulia Natali e le nazionali : Nelle sei partite della nona giornata di Serie A1 2018-2019 si è visto un ampio segno lasciato da più di una giocatrice italiana. Accanto alle protagoniste usuali, che sono quelle che giocano più spesso in Nazionale, ce ne sono alcune meno attese o comunque già in rampa di lancio nelle selezioni azzurre giovanili. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. La miglior giocatrice del turno è senz’altro Stefania Trimboli. Non ingannino, nella ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della nona giornata di Serie A : Paolo Cesaroni e Massimo De Luca la coppia d’oro della Lollo Caffé Napoli : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il nono turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono stati i migliori azzurri che si sono messi particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Paolo Cesaroni (Lollo CAFFE’ Napoli): Un poker di reti nel rotondo successo della formazione partenopea contro il Lynx Latina al Pala Bianchini ne fa l’uomo del match ...

Volley femminile - Serie A1 : le migliori italiane della nona giornata. Lucia Bosetti al top - bene la colonia di Busto : Nel weekend si è disputata la nona giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile che si concluderà questa sera con il posticipo tra Monza e Casalmaggiore. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. Lucia Bosetti. Un vero metronomo, il baluardo di Scandicci che si fa trascinare dallo show in attacco di Haak e dai muri di Adenizia ma il successo nello scontro diretto con Conegliano passa anche dalle mani ...

Serie A - gli squalificati del prossimo turno : ecatombe Fiorentina e Cagliari : Tante espulsioni nel quattordicesimo turno di Serie A appena concluso. In attesa del comunicato del Giudice Sportivo, che ufficializzerà la durata della squalifica per alcuni casi dubbi come quelli che riguardano i cartellini rossi estratti alla “Sardegna Arena” e al “Mapei Stadium”, si sa già chi salterà la quindicesima giornata. A subire l’espulsione sono stati: Srna, Ceppitelli, Bereszynski, ...

Cristiano Ronaldo : "Messi - vieni in Serie A"/ "Ho trovato una famiglia - la Juventus". E su Dio e matrimonio... - : Cristiano Ronaldo: "Messi, vieni in Serie A". CR7 lancia la sfida alla Pulce e parla della Juventus: "Ho trovato una famiglia". E su Dio e matrimonio...

Video/ Cremonese Cittadella - 0-0 - : gli highlights della partita - Serie B 15giornata - - : Video Cremonese Cittadella , risultato finale 0-0, : gli highlights della partita di Serie B, terminata senza reti ed emozioni allo stadio Zini.

Basket - i migliori italiani della 9a giornata di Serie A : Christian Burns si regala una domenica da protagonista - conferme per Giampaolo Ricci e Pietro Aradori : Si è svolta nel fine settimana la nona giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. L’Olimpia Milano si è confermata in testa alla classifica centrando la nona vittoria consecutiva nel derby lombardo contro Cantù, mentre Venezia è stata sconfitta da Varese, terza insieme a Cremona e Avellino, rallentando la propria corsa. Diversi giocatori italiani hanno fornito buone prestazioni, contribuendo in maniera decisiva nelle vittorie ...

Calcio - i migliori italiani della quindicesima giornata di Serie A. Immobile e Quagliarella ancora a segno - Chiellini insuperabile : Tante partite spettacolari nella quindicesima giornata della Serie A di Calcio. Tra rimonte, pareggi all’ultimo minuto e molti gol, non è mancato il divertimento in questo week-end con la Juventus che batte l’Inter e resta saldamente al comando, mentre il Napoli si mantiene in scia. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Giorgio Chiellini (Juventus): il centrale ...

Rugby a 7 - World Series Città del Capo 2018 : vincono le Fiji. Sconfitti gli USA - ora in vetta : Si è appena conclusa la seconda tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Città del Capo, in Sudafrica, trionfo delle Fiji, che in finale superano gli USA, mentre il Sudafrica batte di misura la Nuova Zelanda e strappa l’ultimo gradino del podio. Finalissima Fiji-USA 29-15 Finale 3° posto Sudafrica-Nuova Zelanda 10-5 Finale 5° posto Spagna-Inghilterra ...

Risultati Serie C / Classifica aggiornata : Rende e Catania stop - festa per la Puglia! Diretta gol live score - IlSussidiario.net : Risultati Serie C: Diretta gol live score delle partite e Classifica aggiornata alla 15giornata di campionato per i tre gironi, oggi 9 dicembre 2018.