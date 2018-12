Sergio Cammariere: canzone d’autore e jazz al centro del nuovo tour

domanipress

(Di martedì 11 dicembre 2018) Dopo un’estate ricca di appuntamenti live da nord a sud, con tanti spettacoli in quintetto e in piano solo,torna in concerto a Roma venerdì 14 dicembre sul palco dell’Auditorium Parco della Musica.(voce e pianoforte) sarà accompagnato da Luca Bulgarelli al contrabbasso, Bruno Marcozzi alle percussioni, Amedeo Ariano alla batteria e Daniele Tittarelli al sax.Ogni concerto diè un’esperienza coinvolgente e magica, capace di incantare il pubblico: le sue performance sono un’immersione nella musica e nell’emozione, in cui i si fondono note senza confini, ritmo e melodia. Una serata unica, per ritrovare il gusto della grande musica e avventurarsi con l’artista in percorsi di suono senza limiti e senza tempo.In scaletta i brani più amati del suo repertorio, dagli esordi fino a quelli del più recente “Io”, improvvisazioni e momenti di ...