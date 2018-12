scuolainforma

: 2000 assunzioni nella scuola primaria e dicono che hanno realizzato il tempo pieno. #DiMaio in primis. Ma servono a… - AnnaAscani : 2000 assunzioni nella scuola primaria e dicono che hanno realizzato il tempo pieno. #DiMaio in primis. Ma servono a… - scuolainforma : Scuola, assunzioni docenti 2019/2020 ultime notizie: sarà turnover al 100% sulle cattedre - dgmag : Concorso dirigenti scolastici, le assunzioni #Scuola #dirigentiscolastici #assunzioni #lavoro #dgmag #10Dicembre -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Lenella, a partire dal prossimo anno scolastico, copriranno un numero di posti in relazione ai costi delle retribuzioni deie nonche andranno in pensione. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano ‘Italia Oggi’ (martedì 11 dicembre), lenon potranno, comunque, apportare un aumento dei posti in organico ma garantiranno unal cento per cento. Probabilmente, potranno coprire anche eventuali posti vacanti e disponibili in eccedenza alanno scolasticoal cento per cento A stabilirlo è una normativa contenuta nello schema di decreto leggesemplificazioni. La copertura finanziaria prevista dal decreto permetterà, comunque, di assumere a tempo determinato su tutti i posti e leche saranno individuate dopo lo svolgimento delle operazioni ...