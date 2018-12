Sci alpino | Italia in raduno a Pfelders | nove azzurre convocate | c’è Federica Brignone

Sci alpino - nove atlete del gruppo di Coppa del Mondo a lavoro a Pfelders : c’è anche la Brignone : gruppo misto al lavoro, velociste e slalomgigantiste di Coppa del Mondo insieme a Pfelders per quattro giorni. C’è anche la Brignone Raduno a Pfelders per nove atlete del gruppo di Coppa del Mondo di sci alpino: si tratta di Federica Brignone, Marta Bassino, Chiara Costazza, Elena Curtoni, Irene Curtoni, Francesca Marsaglia, Martina Peterlini, Karoline Pichler e la rientrante Laura Pirovano, che dopo l’ultimo infortunio ha ...

Sci alpino - la discesa della Saslong un tabù per l’attuale generazione di velocisti italiani. Mai più una vittoria in discesa dopo Ghedina : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in uno dei templi della velocità, la Val Gardena. Venerdì e sabato si gareggerà sulla mitica Saslong, un nome che da solo riecheggia una storia infinita. Una pista meravigliosa, tra le più difficili ed insidiose del circuito mondiale e che regala emozioni e brividi che solo pochi altri tracciati al mondo riescono a dare. Nello stesso tempo la Saslong si è trasformata negli anni in un vero e ...

Sci alpino - i gigantisti preparano a San Vigilio di Marebbe l’appuntamento in Alta Badia : I sette gigantisti di Coppa del mondo a San Vigilio di Marebbe, preparano il doppio appuntamento in Alta Badia Allenamento a San Vigilio di Marebbe per i gigantisti della Nazionale. Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Roberto Nani, Giulio Giovanni Bosca, Manfredo Moelgg, Alex Hofer e Giovani Borsotti saranno nella località altoatesina insieme ai tecnici Alessandro Serra, Ruggero Muzzarella e Devid Salvadori per preparare il doppio ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia in Val Gardena. Dal primo successo di Thoeni - alle 4 vittorie di Ghedina - fino all’ultimo podio di Paris : La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta a fare tappa in Val Gardena sulla Saslong per una discesa libera ed un supergigante. La celebre pista altoatesina scende dai piedi del Sassolungo dalla località Ciampinoi e scende fino al paese di Santa Cristina ValGardena. Negli anni è divenuta una tappa imprescindibile del calendario per il Circo Bianco dopo la prima apparizione nel 1969, con una discesa libera vinta dallo svizzero Jean Daniel Dätwyler ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : i gruppi di merito aggiornati dello slalom gigante maschile e del supergigante femminile : Sono stati aggiornati i gruppi di merito del gigante maschile e del supergigante femminile dopo le ultime gare della Coppa del Mondo di sci alpino in Val d’Isère e a St. Moritz: per quanto concerne gli uomini Manfred Moelgg resiste tra i 15 mentre si avvicina Riccardo Tonetti, bravo a scavalcare anche l’altro azzurro Luca De Aliprandini. Tra le donne invece ci sono tre azzurre tra le dieci, ovvero Federica Brignone, Sofia Goggia ed ...

Sci alpino – Gigante FIS - Francesca Fanti batte le rivali a Madonna di Campiglio : Francesca Fanti alla prima vittoria stagionale: a Madonna di Campiglio batte Laura Pirovano nel Gigante FIS Prima vittoria stagionale per Francesca Fanti. L’atleta delle Fiamme Oro si aggiudica il primo dei due giganti femminili FIS consecutivi in programma a Madonna di Campiglio e ottiene un successo di prestigio, considerando che al secondo posto, distante 44 centesimi, si è classificata Laura Pirovano, azzurra che vanta già undici ...

Sci alpino - i convocati dell’Italia per la Val Gardena : dieci azzurri per le discipline veloci : La Coppa del Mondo di sci alpino approda in Val Gardena e la formazione azzurra si appresta a ben figurare sulla pista Saslong: sono dieci gli azzurri convocati per il supergigante di venerdì 14 e la discesa libera di domenica 15. Si tratta di Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Peter Fill, Werner Heel, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Alexander Prast, Florian Schieder e Federico Simoni. L’Italia avrà l’opportunità di ...

Sci alpino - le Coppe del Mondo sono già finite al 9 dicembre? La superiorità di Mikaela Shiffrin e Marcel Hirscher sembra inattaccabile : Si è appena concluso il fine settimana della Val-d’Isére, per quanto riguarda gli uomini, e di Sankt Moritz sul fronte femminile, nella Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino. Siamo solamente ad inizio dicembre, l’albero di Natale è appena stato decorato, ma siamo già di fronte ad un notevole quesito: le due stagioni sono già concluse? Con calma, mancano ancora tantissime tappe e gare, i punti in palio potrebbero ribaltare qualsiasi ...

Sci alpino - la Coppa del Mondo sbarca in Val Gardena : dieci gli azzurri per superG e discesa : dieci convocati per le gare veloci in Val Gardena, l’ultimo successo italiano è datato 2008 con Heel in superGigante Sono dieci gli azzurri che prenderanno parte alle prove sulla pista Saslong della Val Gardena, dove sono in programma venerdì 14 dicembre un superGigante e sabato 15 dicembre la discesa. Si tratta di Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Peter Fill, Werner Heel, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Alexander ...

Sci alpino - Coppa del Mondo femminile - Val Gardena : discesa e super-g in diretta tv Rai : La Val Gardena raddoppia gli appuntamenti con la Coppa del Mondo di sci alpino: al super-g e alla classica discesa libera maschile in programma nel fine settimana, si aggiungono altrettante e analoghe gare di sci alpino femminile. Evento che, da questi parti, mancava da ben 43 anni. L'ultima gara rosa in Val Gardena risale infatti al 1975. Si trattò di un parallelo, valido per le finali nella sola edizione ospitate dalla località gardenese, ...

Sci alpino - martedì in programma il Galà di fine anno delle Fiamme Gialle : presente anche Sofia Goggia : Sofia Goggia al Galà di fine anno delle Fiamme Gialle. Premi per Manuela Moelgg, Guadagnini, Vinatzer e Giacomel L’appuntamento è per martedì 11 dicembre alle ore 16 al Salone d’Onore del Coni, a Roma e ci sarà, tra gli altri, anche Sofia Goggia, come stella di un parterre ricco di campioni. Alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del Presidente del CIP, Luca Pancalli e dell’Assessore allo Sport, Politiche ...