Sanremo 2019, il punto della situazione a nove giorni dall’annuncio del cast dei Big

(Di martedì 11 dicembre 2018) Mancanoesatti all’annuncio deldi. Abbiamo citato mesi fa alcuni possibili nomi dei 22 cantanti che faranno partecategoria Big (tolti i due Giovani che usciranno vincitori dalla doppia serata del 20 e 21 Dicembre). E’ scaduto il termine finale per la consegna delle potenziali canzoni in gara alla commissione: questo è l’attualeDue i partecipanti praticamente certi: Ultimo e Loredana Berté. La Berté ha come già annunciato tra le mani un brano di Gaetano Curreri: ha dichiarato che il titolo del brano sarebbe Segreto, ma non è certo che sia quello il vero titolo o se lo ha citato per ironizzare sul fatto che il titolo sia top secret. Ultimo tornerà invece all’Ariston con l’obiettivo di aggiudicarsi anche la categoria Big dopo il successo nelle Nuove Proposte dell’edizione 2018 con annessi ottimi risultati a livello di ...