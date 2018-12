Sanità | pediatri su rogo Tmb Roma | “tenere bimbi in casa”

meteoweb.eu

(Di martedì 11 dicembre 2018) “Tenere i bambini in casa, soprattutto quelli affetti da patologie respiratorie ed evitare attività all’aria aperta“. Sono i consigli della Società italiana dia (Sip) e Società italiana per le malattie respiratorie infantili (Simri) per difendere i più piccoli dalla colonna di fumo che si è sollevata sulla zona di via Salaria, a, dove nella notte è divampato un maxi incendio nell’impianto di compostaggio rifiuti (Tmb) dell’Ama. “A scopo precauzionale – proseguono gli esperti – è meglio tenere le finestre chiuse, i finestrini delle automobili chiusi e attivare il ricircolo interno dell’aria condizionata per brevi trasferimenti. Se nei bambini compaiono sintomi acuti, ad esempio tosse, è bene far riferimento al pediatra di fiducia, soprattutto in pazienti con patologie respiratorie croniche”.L'articolo...