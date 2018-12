Salvini mette in imbarazzo la Difesa | Hezbollah? Terroristi islamici

Paolo Becchi - l'allarme : 'Quell'errore che Matteo Salvini non deve commettere davanti a Juncker' : ... questo il messaggio di un politico che in questo modo ha voluto mostrare di vivere non solo di tattica, ma anche di una più ampia visione politica. Se riuscirà a cambiare l' Ue come sta cercando di ...

Matteo Salvini svela l'ultimo ricatto dell'Europa : 'Come vogliono metterci le dita negli occhi' : Si pone questa domanda Matteo Salvini ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più : 'Qualcuno vuole in Italia scene come quelle di Parigi?', si chiede riferendosi alle proteste dei gilet gialli: 'Io ...

Via libera alla manovra alla Camera e Salvini promette che non ci saranno nuove tasse : La giornata di ieri ha visto il primo vero passo della manovra di bilancio. La Camera ha dato la prima approvazione al provvedimento, ma è probabile che al Senato ci saranno delle modifiche. Il Vicepremier Salvini, al raduno leghista in Piazza del Popolo a Roma, ha affermato a gran voce che non saranno introdotte nuove tasse e che si cercherà di ridurre anche quelle già esistenti. Primo via libera alla manovra dalla Camera La Camera ieri ha ...

Salvini - tre motivi per cui dovremmo smetterla di (s)parlare di lui : Noi antiSalviniani dovremmo smetterla di (s)parlare di Salvini. Un po’ perché, sin qui, abbiamo solo fatto il suo gioco. Appena lui dice una qualunque fesseria – e a questo punto è chiaro che lo fa apposta – noi subito ci strappiamo le vesti: così contribuendo solo a diffonderla (la fesseria) e spendendo un patrimonio per rammendarle (le vesti). Ma soprattutto dovremmo smetterla perché così finiamo per dargli troppa importanza, ...

Matteo Salvini - l'ultimo trionfo : anche il Censis costretto ad ammettere che oggi l'Italia vuole lui : Il caos prolungato della politica e l' incertezza dell' economia è un buco che richiede una sempre più pressante domanda di regole, anche se, a cercare d' imporle si può diventare 'intolleranti fino ...

La promessa di Salvini : "Non metteremo le mani nelle tasche degli italiani" : "L'Italia deve tornare prima in Europa", dice il vicepremier dal palco di Piazza del Popolo. E cita Martin Luther King e San...

La piazza e le imprese Sì-Tav : il doppio colpo di Salvini per mettere all'angolo M5S : ... Confcommercio e gli altri che hanno manifestato a Torino più i piccoli a cui 'apro le porte del Viminale, rinunciando a stare con i miei figli' - e si tratta di tutto quel mondo sviluppista, del ...

Polemica tra Spataro e Salvini : 'Tweet del ministro ha rischiato di compromettere arresti' : Il procuratore capo di Torino Armando Spataro sferra una dura critica alla tempestività di comunicazione del vicepremier leghista. Matteo Salvini, che questa mattina si è congratulato per l'arresto di ''15 mafiosi nigeriani'', è stato rimproverato di poter recar danno all'operazione delle Forze dell'Ordine. L'accusa del procuratore non è passata inosservata, tanto che Salvini ha risposto in modo provocatorio e alcuni esponenti del Partito ...

Matteo Salvini twitta un blitz antimafiaIl procuratore : compromette le operazioni : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro: "Ci si augura che per il futuro il ministro eviti comunicazioni simili". Ma il leghista attacca il magistrato: "Pensi prima di parlare, ho ringraziato le forze dell'ordine dopo essere stato informato dal capo della polizia"

Salvini twitta un blitz antimafia ma il procuratore lo bacchetta : "Compromette le operazioni" - Il ministro : faccia il pensionato : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro: "Ci si augura che per il futuro il ministro eviti comunicazioni simili".

Mafia nigeriana - il procuratore Spataro a Salvini : 'Con i tweet compromette arresti - eviti' : Grave accusa di Armando Spataro , procuratore capo a Torino, che ha diffuso una nota stampa. Il tweet con cui Matteo Salvini ha annunciato che stamani a Torino la polizia ha fermato '15 mafiosi ...

Salvini esulta per gli arresti - il pm : "Compromette le indagini" : Il ministro dell'Interno esulta per gli arresti e il procuratore insorge. Antonio Spataro attacca duramente Matteo Salvini, accusandolo di aver anticpato il blitz e messo a rischio l'inchiesta."Ci si augura che, per il futuro, il ministro dell"Interno eviti comunicazioni simili a quella sopra richiamata o voglia quanto meno informarsi sulla relativa tempistica al fine di evitare rischi di danni alle indagini in corso", dice il procuratore capo ...

Armando Spataro contro Matteo Salvini : "Il suo tweet sul fermo di 15 nigeriani compromette l'operazione" : Il tweet con cui Matteo Salvini ha annunciato che a Torino la polizia ha fermato "15 mafiosi nigeriani" ha fatto sorgere "rischi di danni al buon esito dell'operazione che è tutt'ora in corso". A scriverlo è Armando Spataro, procuratore capo a Torino, in un comunicato stampa.Il giudice aggiunge: "Ci si augura che per il futuro il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili" o quantomeno "voglia informarsi sulla tempistica al ...

Mafia nigeriana - il procuratore Spataro a Salvini : «Con i tweet compromette arresti - eviti» : Grave accusa di Armando Spataro, procuratore capo a Torino, che ha diffuso una nota stampa. Il tweet con cui Matteo Salvini ha annunciato che stamani a Torino la polizia ha fermato «15 mafiosi...