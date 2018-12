Salvini in Israele | ' Hezbollah terroristi' La Difesa italiana | ' Dichiarazioni

Israele - Salvini : “Hezbollah terrorista”. Fonti Difesa : ‘Preoccupazione e imbarazzo L’Italia in Libano guida la missione Unifil’ : “I terroristi islamici di Hezbollah“. Questa definizione affidata a Twitter dal ministro dell’Interno Matteo Salvini ha creato un caso con il ministero della Difesa. In visita in Israele, in mattinata il capo del Viminale ha visitato quello che il 4 dicembre l’esercito di Gerusalemme ha presentato come “il primo tunnel di attacco” costruito da Hezbollah e scoperto al confine con il territorio ...

Salvini - Ue sbilanciata contro Israele : ANSA, - ROMA, 11 DIC - "L'Ue in questi anni è stata assolutamente sbilanciata e poco equilibrata nella gestione del conflitto in Medio Oriente, condannando e sanzionando Israele ogni quarto d'ora". Lo ...

Salvini in Israele : 'Hezbollah terroristi islamici' : Salvini in Israele con l'elicottero definisce 'estremisti islamici' i miliziani di Hezbollah. 'Chi vuole la pace, sostiene il diritto all'esistenza ed alla sicurezza di Israele. Sono appena stato ai ...

Salvini in Israele : Hezbollah? Terroristi. Difesa : così si mettono in difficoltà nostri soldati in Libano : Ritiene opportuno lavorare per una soluzione politica a Gaza e per risolvere la crisi umanitaria nella Striscia. Il governo italiano, sottolineano le stesse fonti, continua a seguire con la massima ...

Salvini in Israele : «Hezbollah terroristi» Imbarazzo della Difesa : «Noi in difficoltà» : Il vicepremier: «A casa mia i terroristi si chiamano terroristi, anche perché ci sono sentenze della Corte europea». Il ministero della Difesa italiano «imbarazzato»

Israele - Salvini : “Hezbollah terrorista”. Fonti Difesa : ‘Preoccupazione e imbarazzo L’Italia in Libano guida la missione Unifil : “I terroristi islamici di Hezbollah“. Questa definizione affidata a Twitter dal ministro dell’Interno Matteo Salvini ha creato un caso con il ministero della Difesa. In visita in Israele, in mattinata il capo del Viminale ha visitato quello che il 4 dicembre l’esercito di Gerusalemme ha presentato come “il primo tunnel di attacco” costruito da Hezbollah e scoperto al confine con il territorio ...

Salvini in Israele : «Hezbollah terroristi islamici» : Salvini in Israele con l'elicottero definisce "estremisti islamici" i miliziani di Hezbollah. «Chi vuole la pace, sostiene il diritto all'esistenza ed alla sicurezza di...

Israele - Salvini : «Hezbollah terroristi? Non capisco lo stupore». Militari italiani in Libano : «Noi in difficoltà» : «Non capisco lo stupore che ho letto su un'agenzia per la definizione di Hezbollah come terroristi islamici. Se si scavano tunnel sotterranei a decine di metri che sconfinano nel territorio israeliano,...

Salvini : Pace MO con sicurezza Israele : 18.47 "Chi vuole la Pace sostiene il diritto all'esistenza,alla sicurezza di Israele Sono appena stato al confine nord con il Libano dove i terroristi islamici di Hezbollah scavano tunnel e armano missili per attaccare il baluardo della democrazia in questa Regione". Così il ministro Salvini in visita in Israele. "Per combattere il terrorismo islamico riportare la Pace, per cooperare in ricerca scientifica e sanitaria, per rinsaldare ...

Salvini e Di Maio divisi anche su Israele : 'Italia baluardo di Israele nella nuova Europa' : La Lega e i 5 stelle, mentre si azzuffano per il durissimo attacco dei colonnelli di Di Maio a Salvini sul soldi del Carroccio, sono agli antipodi anche sulla politica estera. Salvini è in Israele e ...

Salvini in Israele : “Hezbollah terroristi”. La Difesa italiana : “Frasi che imbarazzano” : «I terroristi islamici di Hezbollah scavano tunnel e armano missili». Matteo Salvini, atterrato oggi a Tel Aviv, chiarisce subito da che parte sta. Ma con la sua dichiarazione allarma il ministero della Difesa. Preoccupazione e imbarazzo, infatti, arrivano dal comando italiano ad Unifil proprio a seguito del tweet del ministro che ha definito Hezbo...

Salvini in Israele : a luglio l'endorsement per Gerusalemme capitale : Ritiene opportuno lavorare per una soluzione politica a Gaza e per risolvere la crisi umanitaria nella Striscia. Il governo italiano continua a seguire con la massima attenzione la questione della ...

Il - vice - premier Matteo Salvini vola in Israele per una visita di due giorni : ...preoccuparsi se Salvini sia o meno un fascista quando Israele è ormai evidente che pratichi una politica di apartheid nei confronti di chiunque non sia ebreo? E l'apartheid non è certo una politica ...

Matteo Salvini in Israele : cosa c'è dietro al viaggio da Netanyahu - perché Berlusconi trema : L'incontro di ieri 9 dicembre al Viminale con le associazioni imprenditoriali, che Di Maio, ministro allo Sviluppo economico, incontrerà solo domani, è stata la ciliegina sulla torta, almeno sul ...