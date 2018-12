Salvini e Di Maio divisi anche su Israele | ' Italia baluardo di Israele nella nuova Europa'

M5s avvisa la Lega : "Su Centemero serve chiarezza" | Di Maio : parlerò con Salvini : I pentastellati mettono le mani avanti: "Sulla trasparenza noi siamo stati sempre categorici. Salvini non minimizzi"

Manovra - Giovanni Tria insiste per abbassare il deficit al 2% - ma Di Maio e Salvini resistono e puntano tutto sul fattore gilet gialli : "L'imprimatur politico di Di Maio e Salvini non c'è, vedremo al massimo al Consiglio dei ministri di domani mattina anche perché poi non c'è più tempo". Sono le 19 circa quando una fonte di governo di primissimo livello rivela a Huffpost la precarietà e la confusione che dominano nel cantiere della riscrittura della Manovra. Mancano meno di 24 ore all'incontro decisivo a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte ...

Fondi Lega : Salvini - M5s? 'A volte cadono le braccia'. Di Maio : 'Chiarisca' : 'Non evado dalla risposta, sicuramente quando tocchi con mano uno degli ultimi confini' armati 'quando torni alla cose italiane a volte ti cadono le braccia'. Così il ministro dell'Interno Matteo ...

Caso Hezbollah - Di Maio sta con la Difesa : “Le parole di Salvini? Il Ministero ha già detto tutto - Unifil modello super partes” : La missione Unifil in Libano “è una delle missioni di pace più importanti che abbiamo nel mondo e soprattutto, come M5S, abbiamo sempre citato quella missione di pace come vero modello di missione super partes. Quello che si doveva dire sulla vicenda l’ha detto il Ministero della Difesa. Io mando solo un grande abbraccio ai militari che sono lì. Gli dico di tenere duro e di andare avanti”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, ...

Fondi Lega - Di Maio : “Salvini ha già minimizzato? Chiederò chiarimenti in privato - non lo faccio con la stampa” : “Salvini ha già minimizzato dicendo che ‘i pm cercano soldi che non ci sono’? Chiederò chiarimenti in privato appena tornerà da Israele, non lo faccio con la stampa”. Così ha tagliato corto il vicepremier Luigi Di Maio, dopo la richiesta fatta dal M5s al segretario leghista e ministro dell’Interno. “Non voglio glissare sul tema, ma i chiarimenti si fanno tra noi. Chiarirò direttamente con lui, non con la ...

Gilet gialli - Toni Negri : “Macron? Era modello Pd - ora è spernacchiato. Salvini è dalla sua parte - Di Maio no” : “Gilet gialli? Indubbiamente ora il Pd dovrebbe essere più schivo col modello Macron, anche se certe forze neoliberali, da Blair a Renzi, vari partiti democratici e socialdemocratici europei avevano scelto una linea che aveva come simbolo Macron. Spero che finisca questa agonia del Pci e che si facciano fuori tutti i residui di quel partito, ormai finito nella più terribile miseria”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di InBlu Radio da Toni ...

Giuseppe Conte ha in mano le sorti del governo - il retroscena e quelle voci su Salvini e Di Maio : La soluzione tecnica è pronta ma spetterà alla politica decidere su come muoversi, ha sostenuto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria . Lega e M5s attendono le mosse del presidente del Consiglio. ...

Salvini e Di Maio divisi anche su Israele : 'Italia baluardo di Israele nella nuova Europa' : La Lega e i 5 stelle, mentre si azzuffano per il durissimo attacco dei colonnelli di Di Maio a Salvini sul soldi del Carroccio, sono agli antipodi anche sulla politica estera. Salvini è in Israele e ...

Fondi Lega - Di Maio : “Salvini non minimizzi il caso Centemero”. Capigruppo M5s : “Il Carroccio fornisca chiarimenti” : “Matteo Salvini non minimizzerà sul caso di Giulio Centemero“. Anzi: “Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti“. Nel day after del blitz della Guardia di Finanza a Bergamo per acquisire documenti utili all’indagine per riciclaggio della procura di Genova – e la notizia dell’apertura di un fascicolo da parte della procura lombarda per finanziamento illecito – il Movimento 5 stelle ...

Luigi Di Maio si aggrappa ai magistrati : 'Matteo Salvini non minimizzi' - terremoto al governo : Adesso i grillini attaccano. Le ultime inchieste che hanno colpito la Lega, in particolare quella sul tesoriere Giulio Centemero , iniziano ad avere ripercussioni sull'esecutivo alle prese con la ...

Di Maio sdogana la concertazione. La corsa con Salvini per ritessere il filo con le imprese : Salvini raduna intorno a un tavolo 15 associazioni del mondo produttivo? Di Maio più che raddoppia , convocandone al Mise ben 36 e allargando ai vertici di Cdp, Invitalia e Ice. Salvini promette ascolto e dialogo, riabilitando l'utilità di quei corpi ...

Tensioni di Maio-Salvini : incontri separati con imprenditori : L'irritazione dopo il tavolo con le imprese convocato dal vicepremier leghista domenica al Viminale. Di Maio: 'da lui le parole, i fatti si fanno da Mise' -

Tav - Salvini e la proposta all'alleato Di Maio : 'Un referendum per decidere cosa fare' : Lo spiega poco dopo aver incontrato gli imprenditori lombardi, a Milano, seconda tappa del percorso di riavvicinamento al mondo del fare che il leader della Lega ha avviato non appena fiutata la ...

MACRON E L'ITALIA/ Perché aiuta Salvini ma non Di Maio? : E' la morte del Fiscal compact. Commenta così Mario Sechi il discorso di MACRON alla Francia. La sua ritirata avvantaggia Salvini ma non Di Maio