Salvini | ancora arresti | vinceremo la guerra alla mafia

Macron può diventare - ancora - l'alibi delle pazzie di Salvini e Di Maio : Roma. Come Bill Murray nel Giorno della marmotta di "Ricomincio da capo". Sembra di essere tornati a settembre, quando si discuteva di una manovra tutta da scrivere, dei provvedimenti da inserire e ...

Spataro - ancora scontro con Salvini"Operazione conclusa ieri sera" : Il procuratore capo di Torino Armando Spataro ha reso noti i particolari dell'operazione contro la mafia nigeriana "anticipati" in un tweet dal ministro dell'Interno Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Spataro attacca ancora Salvini : "Solo la procura può informare" : Armando Spataro non demorde: nonostante Matteo Salvini abbia spiegato che era stato informato dalla questura dell'operazione di polizia che ha portato in manette alcuni esponenti della cosiddetta ...

Fabrizio Corona rivela : 'Salvini e Isoardi stanno ancora insieme. E ho un altro scoop su Matteo!' : Fabrizio oggi come oggi non voterebbe per nessuno ma promette invece di votare per se stesso quando tra 3 o 4 anni comincerà a fare politica 'Farò un movimento ideologico dove porterò le mie idee. Si ...

Il procuratore Spataro attacca ancora Matteo Salvini : “È quello che ormai ci riserva il Paese” : Il procuratore di Torino Armando Spataro torna ancora sulla polemica con il vicepremier leghista Matteo Salvini, a proposito del tweet sull'operazione contro la mafia nigeriana: "Non è tanto lo sfottò nei miei confronti, di quello non mi curo, ci rido sopra. Ma è il fatto che avere certi atteggiamenti paga. E questa è la cosa che più preoccupa".Continua a leggere

Fabrizio Corona : "Salvini e Isoardi ancora insieme. Io e Saviano siamo simili culturalmente" : Non passa giorno che ogni apparizione o intervento di Fabrizio Corona sulla scena mediatica non faccia scalpore: nel corso della puntata di ieri di Un giorno da pecora, il programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su RaiRadioDue, l'ex re dei paparazzi ha annunciato che domenica prossima presenterà da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7 il suo nuovo giornale, Corona Magazine.Corona ha anticipato uno scoop su Matteo Salvini ed ...

Fabrizio Corona : «Salvini e Isoardi stanno ancora insieme. Io e Saviano? Culturalmente siamo simili» : Fabrizio Corona a ruota libera in radio ospite di Un Giorno da Pecora. «Il 16 dicembre presenterò da Giletti il mio giornale, un mensile online che si chiamerà ‘Corona Magazine’, e il 17 avrò uno scoop strepitoso su Matteo Salvini», ha detto l’ex paparazzo anticipando che sarà «su Salvini uomo che è uguale a dire Salvini politico: le due cose coincidono». Salvini e la Isoardi, secondo Corona, «stanno ancora insieme. Li ci sono ...

Matteo Salvini e la Isoardi starebbero ancora insieme - ecco lo scoop di Fabrizio Corona : Salvini e Isoardi amore non finito, lo dice l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona “Salvini e Isoardi? Stanno ancora insieme. E su Matteo avrò uno scoop strepitoso il 17 dicembre”. Ospite di un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Fabrizio Corona anticipa alcune esclusive del suo nuovo mensile ‘Corona Magazine’, finendo anche per dire la sua sulla situazione politica del Paese. Lo scoop sul vicepremier leghista, sarà sul ...

Fabrizio Corona lancia lo scoop : “Salvini e Isoardi ancora insieme” : Matteo Salvini e Elisa Isoardi ancora fidanzati? Le parole di Fabrizio Corona Fabrizio Corona ne ha combinata un’altra delle sue e questa volta ha tirato in ballo due grandi nomi del mondo dello spettacolo e non solo: Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Secondo l’ex re dei paparazzi infatti i due ex innamorati non sarebbero per niente ex: anzi, Matteo e Elisa starebbero ancora insieme! O almeno questo è quello che ha rivelato oggi ...

Spataro - Salvini : “Non ho ancora capito cosa ho fatto saltare. Operazione era conclusa - ho le prove sul telefono” : “Quando c’è un’iniziativa riservata mi si scrive ‘aspettiamo a dirlo’ e io aspetto. Non ho ancora capito come ho fatto saltare l’Operazione, come dice Spataro. Forse non sto simpaticissimo a Spataro, forse si è alzato male. La Polizia mi ha confermato che l’Operazione era finita, ho il messaggio sul telefono”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, in merito allo scontro ...