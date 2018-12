Saleem | il giornalista pakistano torturato e ucciso nel 2011 per le sue inchieste | “Su

Saleem - giornalista ucciso in Pakistan - da 7 anni senza giustizia. Un appello per riaprire il caso : Saleem Shahzad era un giornalista Pakistano, collaborava con Aki - Adnkronos International dal 2004. Era coraggioso, leale, determinato a fare bene il suo mestiere, raccontando semplicemente i fatti. La verità.Quella verità che oggi, insieme alla giustizia per la sua morte, reclamano i colleghi dell'Adnkronos che non hanno mai dimenticato Saleem insieme ad Articolo 21 e alla Federazione nazionale della stampa che hanno rilanciato ...