ilnapolista

: Sacchi: «Il Napoli giochi a Liverpool come all’andata» - #LiverpoolNapoli - napolista : Sacchi: «Il Napoli giochi a Liverpool come all’andata» - #LiverpoolNapoli - Zariler : RT @LoGnorante: @liviodelmastro @Zariler Hai 5 followers. Te stesso più 4 sacchi dell'immondizia che tieni in casa in attesa di gettarli da… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Il commento sulla Gazzetta, oggi è il giorno. Sulla Gazzetta dello Sport, oltre ai canonici pezzi di presentazione della partita, ecco il commento di Arrigo. Più che commento, però, si tratta di un invito spassionato al suo allievo Carlo Ancelotti. Si evince anche dal titolo: “Ancelottiall’andata”.Leggiamo: «Le squadre di Ancelotti hanno sempre interpretato il calcio non trascurando il bel gioco, il coraggio e la bellezza. Non vedo perché Carletto debba rinnegare le sue idee proprio adesso, anche se gioca fuori casa contro il fortissimo. Nel nostro Paese in generale siamo stati quasi sempre prudenti e in trasferta ancora di più. Premesso che il pubblico non gioca e che in campo saranno undici contro undici, gli azzurri dovranno ripetere la splendida prestazione del San Paolo senza cambiare atteggiamenti, mentalità e ...