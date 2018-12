Sabato a palazzo delle Laudi l' anteprima nazionale di Eurasia | libro dedicato

Giornate FAI d’Autunno : Sabato e domenica aperto al pubblico il Palazzo dell’Aeronautica : sabato 13 e domenica 14 ottobre, il Palazzo dell’Aeronautica a Roma sarà aperto straordinariamente al pubblico dalle 10:00 alle 18:00 nell’ambito delle “Giornate FAI d’Autunno” del Fondo Ambiente Italiano, iniziativa organizzata con la collaborazione della Commissione Europea in Italia ed il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la promozione e la conoscenza del patrimonio culturale ed artistico del Paese. L’edificio ...