ROMA | PAURA IN VATICANO | VERSA BENZINA SU MEZZO ESERCITO Ultime notizie | bloccato da

La nube fa paura - ROMAni a caccia di mascherine : Odore acre e aria irrespirabile. I cittadini del quadrante nord est della Capitale si sono svegliati in una città avvolta da una densa nube di fumo in seguito all' incendio divampato stamane all'...

Forte boato avvertito a nord di ROMA : paura a Civitavecchia. Nessun terremoto rilevato. : Un nuovo boato è stato avvertito poco fa nel Lazio, questa volta in particolare nell'area a nord della capitale (dopo l'evento di pochi giorni fa). Numerose segnalazioni stanno giungendo in...

ROMA : paura in via Salaria dopo rapina con pistola tra la folla : Roma – paura a Roma in via Salaria a causa di una rapina a mano armata che si e’ consumata intorno alle 10.30 in mezzo alla strada all’altezza di via Rieti. Vittime due uomini, contabili della sala bingo di zona, che si stavano recando in banca a depositare l’incasso. I due sono stati rapinati mentre camminavano lungo la strada, ignari che ad attenderli ci fossero due malviventi, uno con una pettorina e una scopa in mano ...

ROMA - paura sulla tangenziale : 22enne lancia sassi contro auto : Un ragazzo di 22 anni è stato bloccato dagli agenti di polizia di Stato per aver lanciato pietre di grosse dimensioni sui veicoli in transito. Il giovane, originario della Guinea, si era appostato lungo il tratto di tangenziale di via Monti Tiburtini, a Roma. La segnalazione giunta al 112, poco prima delle 18 di venerdì 30 novembre da parte di diversi automobilisti, segnalava una persona che stava lanciando dei sassi contro i veicoli in ...

ROMA - paura al tunnel del Traforo : piovono calcinacci dalla volta - è allarme : calcinacci e muffa. Ma anche rifiuti e manto stradale pericoloso. Destano preoccupazione le condizioni del Traforo Umberto I, principale via di accesso turistica a Piazza di Spagna, che, passando ...

Paura sul volo Cagliari-ROMA : fulmine centra l'aereo Alitalia. "Una forte luce dentro l'aereo". : Paura sul volo Cagliari-Roma nella giornata di ieri, 20 Novembre. l'aereo di linea dell'Alitalia, partito da Cagliari alle 12 e diretto nella capitale, ha attraversato un temporale ed è stato...

Maltempo - fulmine su un volo Cagliari-ROMA : paura - ma nessun danno : paura per i passeggeri del volo Alitalia Cagliari-Roma delle 12: l’aereo è stato colpito da un fulmine. nessun danno al velivolo, fa sapere la compagnia, ma a bordo tra i passeggeri ci sono stati momenti di paura. A descrivere il viaggio “piuttosto movimentato” è stata la deputata del Pd Romina Mura, che ha scritto un breve post su Facebook e poi ha raccontato l’episodio all’ANSA. “Abbiamo incontrato una ...

Forte scossa di magnitudo 4 - 2 al Centro-Nord : paura fra ROMAgna - Marche e San Marino : Una Forte scossa di magnitudo 4.2 della scala Richter è stata registrata poco fa, precisamente alle 13,48, dalla Sala Sismica di Roma-INGV, lungo la costa riminese, in Romagna. Il sisma, secondo le prime stime ufficiali, avrebbe avuto il suo esatto epicentro nel comune di Sant'Arcangelo di Romagna, ma sarebbe stato avvertito in molti altri centri vicini, fra cui San Muoro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Bellaria-Igea Marina, Gatteo e nella ...

Terremoto oggi al Nord Italia - paura in Emilia-ROMAgna e Marche : al momento non si segnalano danni : A seguito dell’evento sismico registrato alle 13.48 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona di Rimini, in Emilia-Romagna, con magnitudo 4.2, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, si è messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di protezione civile. Dalle verifiche effettuate, l’evento – con epicentro individuato tra i comuni di Santarcangelo di ...

Terremoto a Rimini : intensa scossa avvertita da Ravenna ad Ancona - tanta paura in ROMAgna : paura in Romagna, intensa scossa a Rimini avvertita nettamente. Tremori fino ad Ancona. Una scossa di Terremoto è stata nettamente avvertita sul versante adriatico tra Emilia Romagna e Marche nella...

Terremoto al centro-nord Italia : paura su Marche ed Emilia ROMAgna - dati INGV ( 18 novembre 2018) : Forte scossa di Terremoto nel mar Adriatico, epicentro a largo dell'Emilia Romagna. paura al centro-nord. Una scossa di Terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 18 novembre 2018,...

Forte scossa di terremoto al Nord Italia : paura in ROMAgna [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una Forte scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa, alle 13:48, al Nord Italia. Secondo le prime stime, la scossa è stata di magnitudo 4.6 con epicentro nel mare Adriatico, al largo del litorale romagnolo. Tanta paura in Emilia Romagna. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Forte scossa di terremoto al Nord Italia: paura in Romagna [AGGIORNAMENTI LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Paura in autostrada : anziano viaggia contROMAno per 10 km : Nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 novembre un anziano signore ha fatto scattare l'allarme nel tratto urbano...

Paura in autostrada : viaggia contROMAno per 10 km : Nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 novembre un anziano signore ha fatto scattare l'allarme nel tratto urbano...