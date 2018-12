Roma | marocchino di 38 anni lancia benzina su un mezzo dell' esercito Arrestato

Roma : arrestato marocchino con 20 chili hashish sotto al letto : Roma – Nascondeva sotto il letto una valigia colma di hashish , per un peso complessivo di 20 kg, un marocchino , con precedenti di polizia anche per reati in tema di stupefacenti, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. L’ingente quantitativo di stupefacenti – racconta una nota – e’ stato rinvenuto dai poliziotti della Sesta Sezione ‘Contrasto al Crimine diffuso’ della Squadra Mobile della ...

Roma - scarcerazione lampo per un pusher marocchino : Uno spacciatore incallito finisce dietro le sbarre e in un batter di ciglia ne esce. È la storia di Omar Taouil un marocchino di trentaquattro anni. Uno dei tanti pusher che bazzicano il quartiere Romano di San Lorenzo ed hanno trasformato la zona in vero e proprio supermarket della droga. La polizia lo ha arrestato mercoledì scorso mentre vendeva dell"hascisc in mezzo alla strada. Nelle sue tasche c"erano soldi ed un quantitativo, seppure ...