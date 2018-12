Roma | Di Maio | ora Raggi ha governo amico | dimostreremo che può cambiare

**Roma : Di Maio - Raggi scardina poteri che non l'hanno presa bene** : Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "E' notizia di queste ore l'incendio a uno dei grandi centri di smaltimento dei rifiuti a Roma, che ci crea gravi problemi e mette a rischio lo smaltimento dei rifiuti. Abbiamo avuto atti continui contro 'Roma giardini' e mezzi Atac. Io non voglio fare

Roma : Di Maio - rogo impianto? A rischio smaltimento rifiuti : Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - L'incendio nello stabilimento di trattamento dei rifiuti in via Salaria, alla periferia nord-orientale di Roma, "ci crea grossi problemi e mette a rischio lo smaltimento dei rifiuti". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il vicepremier e ministro L

Di Maio - Filippo Roma (Le Iene) : “Solo da tifosi M5s ho ricevuto minacce così pesanti. Si diano una calmata” : “Mia inchiesta sul padre di Di Maio? Ho ricevuto minacce di morte sui social, anche se chi ti vuole ammazzare sul serio non ti minaccia su Facebook, ma si fa trovare direttamente sotto casa e t’accoppa”. Sono le parole dell’inviato de Le Iene, Filippo Roma, nel corso della trasmissione “Un giorno da ascoltare”, su Radio Cusano Campus. “Mi sono arrivati due o tre messaggi brutti” – continua – “ma questo è un grande classico ogni volta che ...

M5s - a Roma sì alla mozione contro il decreto Sicurezza : schiaffo a Salvini con il consenso di Di Maio : Altro agguato grillino al decreto Sicurezza, convertito in legge dal Parlamento in via definitiva lo scorso mercoledì e poi firmato da Sergio Mattarella . Lo schiaffo a Matteo Salvini arriva da Roma, ...

Andrea Romano (PD) - Di Maio rispondi alle mie tre domande di tuo padre non ci interessa : “Hai fatto da prestanome?” : Il PD tramite il deputato Andrea Romano con un video pubblicato sul profilo ufficiale del Partito Democratico “Caro Di Maio, a noi non interessa cosa ha fatto tuo padre, ma piuttosto cosa hai fatto tu: rispondi a queste tre domande e rispondi in Parlamento”. A chiedere spiegazioni al vicepremier – al centro della bufera per gli episodi di lavoro nero nell’azienda che fu del padre Antonio e ora sua al 50% -, è il deputato ...

Filippo Roma e caso Di Maio - la Iena minacciata sul web : «Se ti incontro ti ammazzo» : Filippo Roma , l'inviato de 'Le Iene' autore dei due servizi sugli operai in nero nell'azienda di famiglia di Luigi Di Maio , sarebbe stato 'minacciato di morte su internet'. È la confessione dello ...

Le Iene - minacce di morte a Filippo Roma dopo un servizio su Di Maio : Filippo Roma, giornalista de Le Iene, sarebbe stato minacciato di morte a seguito di un servizio andato in onda sulla famiglia Di Maio minacce di morte per Filippo Roma. “Se ti incontro per strada ti ammazzo”, avrebbero detto al giornalista de Le Iene che, insieme a Marco Occhipinti, sta indagando sul caso dei lavoratori in nero impiegati nella ditta edile del padre di Luigi Di Maio. La denuncia sui social e sul sito del ...

Operai in nero nella ditta di Di Maio - Filippo Roma delle Iene : “Ho ricevuto minacce di morte sui social” : “Se ti incontro per strada ti ammazzo”. Queste e molte altre minacce di morte sono arrivate sui social a Filippo Roma, autore dell’inchiesta andata in onda su Le Iene, sul padre del vicepremier Luigi di Maio, che ha rivelato delle presunte assunzioni in nero nell’azienda di famiglia. A raccontarlo la stessa “iena”, intervistata ai microfoni di un Un giorno da pecora. “Sui social i simpatizzanti del ...

Le Iene sui social 'Solidarietà a Filippo Roma minacciato dopo le inchieste su Di Maio' : Roma - Minacce a Filippo Roma, il giornalista delle Iene che si sta occupando del caso del papà di Luigi Di Maio. 'Se ti incontro per strada ti ammazzo'. Queste le minacce di morte ricevute da Filippo ...

Inchiesta padre Di Maio - minacce social alla iena Filippo Roma : "Se ti incontro per strada ti ammazzo" : 'Sui social i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle mi hanno letteralmente sfondato, riempiendomi di insulti di ogni tipo: da servo di Berlusconi e Renzi a 'se ti incontro per strada ti ammazzo' o 'ti ...

Andrea Romano (Pd) : “Di Maio risponda a Parlamento su azienda di famiglia - M5s abituati a mentire” : Il deputato del Pd, Andrea Romano, intervistato da Fanpage.it, va all'attacco del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio per le vicende dell'azienda di famiglia di cui è socio: "Deve riferire in Parlamento, racconti cosa sa dell'azienda di cui è socio". E accusa i vertici del M5s: "La loro è una abitudine a mentire su cosa fanno".Continua a leggere

La retRomarcia di Salvini e Di Maio per arrivare alle europee senza sanzioni : I due leader della maggioranza sono dovuti scendere a patti con la realtà e decidere di cambiare d'abito alla manovra: troppo costoso andare allo scontro con l'Ue, urgente sventare sanzioni prima delle elezioni europee di maggio...

[Il retroscena] La difficile retRomarcia di Salvini e Di Maio. Ecco come cambia la Manovra : "Conti non esatti - spenderemo 3-4 miliardi in ... : Anche il governo del cambiamento, infatti, sembra volersi cimentare con il più classico dei riti: l'assalto alla diligenza, cioè la legge di bilancio, un must della cronaca parlamentare. Borghi, che ...

Roma-Bruxelles - ultima chance. Conte cerca compromesso. Di Maio apre a modifiche : Il premier a cena stasera con Juncker e annuncia negoziato ad oltranza con la Commissione. Intanto i vicepremier dichiarano che si va avanti uniti: nessun rimpasto -