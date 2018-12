Incendio al Tmb Salario : brucia impianto per trattare rifiuti a Roma. Nube di fumo : "Tenete le finestre chiuse". Rischio emergenza raccolta : Vigili del fuoco impegnati dall'alba nella struttura contestata dai residenti. Chiuso per precauzione asilo vicino. Il Campidoglio: "Evitate attività all'aperto". Appello della sindaca: "Altre regioni ci aiutino con l'immondizia"

Brucia impianto rifiuti - nube nera su Roma : Una colonna di fumo nero e denso e odore di Bruciato in tutto il quadrante nord est della Capitale, fino al centro, per l'incendio divampato stamane all'impianto di trattamento dei rifiuti Tmb Salario ...

Sta bruciando un grande deposito di rifiuti a Roma : Un incendio nel controverso impianto del quartiere Salario ha prodotto un densa nube di fumo, visibile anche a chilometri di distanza: i vigili del fuoco sono ancora al lavoro

Roma - brucia il centro rifiuti Salario. Nube nera su tutta la città : «Chiudete le finestre» : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di...

Brucia impianto smaltimento rifiuti : a Roma odore acre nella zona : Brucia impianto smaltimento rifiuti: l'incendio si è divampato nella notte da un capannone di Via Salaria. Il maxi incendio si è espanso nell'impianto di smaltimento dei rifiuti dell'Ama. Brucia ...

Brucia il tmb Salario - allarme nelle scuole di Roma nord : 'Non fate uscire i bimbi in cortile' : 'Questa notte dalle 4 si è propagato un incendio nell'impianto Tmb di via Salaria 981, l'incendio è particolarmente grave, un fumo denso si propaga nell'aria, al momento la nube si dirige lontana ...

Brucia l'immondizia del Tmb della Salaria a Roma : Erano le 4,30 quando 12 squadre dei vigili del fuoco, per un totale di 40 pompieri, sono intervenute per spegnere l'incendio che era divampato poco prima nello stabilimento di trattamento meccanico-biologico (Tmb) dei rifiuti in via Salaria 907, alla periferia nord-orientale di Roma. La struttura, u

Brucia il tmb Salario - allarme nelle scuole di Roma nord : «Non fate uscire i bimbi in cortile» : «Questa notte dalle 4 si è propagato un incendio nell'impianto Tmb di via Salaria 981, l'incendio è particolarmente grave, un fumo denso si propaga nell'aria, al...

Roma - brucia il Tmb Salario : la città avvolta da una densa nube di fumo : Grosso incendio all'alba di martedì nell'impianto di raccolta e smaltimento rifiuti dell'Ama in via Salaria. A bruciare è stato un capannone di oltre duemila metri quadrati dove sono intervenute 12 ...

Roma : residenti in strada per protesta assenza riscaldamenti Casal Bruciato : Roma – Cassonetti di traverso e strada bloccata. Attimi di tensione a Roma, in zona Casal Bruciato, dove circa 50 residenti delle case popolari sono scesi in via Diego Angeli per protestare contro la mancata attivazione dei sistemi di riscaldamento degli appartamenti. Alcuni cassonetti sono stati messi di traverso per fermare la circolazione. Sul posto e’ intervenuta la Polizia con il reparto Mobile e gli agenti del commissariato ...

Serie A - gol e polemiche tra Roma e Inter : 2-2 - il punto che brucia per entrambe : Roma-Inter 2-2 nel posticipo serale della 14/a giornata di Serie A. Nerazzurri in vantaggio con Keita al 37'. Nella ripresa il provvisorio pareggio dei giallorossi con Under, 52',. Inter ancora avanti ...

Roma : rimossi 150 tra autoveicoli e autocarri bruciati a Castel Romano : Roma – Avviate questa mattina le operazioni da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per la rimozione di 150 tra autoveicoli e autocarri incendiati, abbandonati in una vallata prospiciente e all’interno del campo nomadi di Castel Romano. Gli agenti del Gruppo Eur, in collaborazione con la ditta di rimozione corrispondente al Lotto assegnato al municipio di zona, sono intervenuti per la bonifica dell’area dalle carcasse ...

Roma - presidio contro il dl Sicurezza : “Salvini vuole far esplodere una bomba sociale”. Bruciata una ruspa giocattolo : In piazza contro il dl Salvini, al grido di #spegnilamiccia e dando fuoco a una ruspa giocattolo. “Abbiamo definito il decreto una ‘bomba sociale’: andrà ad aumentare le tensioni sociali, nient’altro”, tuona Federica Borlizzi di Alterego – Fabbrica dei diritti. Il presidio è stato organizzato a Roma anche da Baobab Exerience, Bpm, Link coordinamento e altre associazioni. “Continueremo a mobilitarci, ...

Roma : tragedia a Casal Bruciato - operaio morto schiacciato : Roma – Incidente sul lavoro questa mattina verso le 10.30 in via Diego Angeli 95, nel quartiere di Casal Bruciato, dove un operaio di una ditta edile intento a svolgere lavori di ristrutturazione di uno stabile, e’ morto schiacciato. L’uomo, un kosovaro di 52 anni, si trovava su un cestello idraulico, che lui stesso manovrava e a seguito, probabilmente, di una manovra errata o di un guasto tecnico, e’ rimasto incastrato ...