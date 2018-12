Rogo impianto rifiuti | l' odore fino in centro | ' Chiudere finestre'

Roma - il Rogo all'impianto rifiuti di via Salaria visto dall'alto : Roma,, askanews, - Le immagini aeree realizzate dall'elicottero dei Vigili del fuoco del vasto incendio che si è sviluppato nella notte tra il 10 e l'11 dicembre a Roma in un deposito rifiuti nell'...

Rogo in impianto rifiuti a Roma : odore acre in centro città - chiuso un asilo. FOTO : Rogo in impianto rifiuti a Roma: odore acre in centro città, chiuso un asilo. FOTO Il Rogo è divampato nella notte in un capannone di circa 2000 metri quadri. Dalle 4.30 di questa mattina sul posto ci sono 12 squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri, che indagano sull'accaduto. chiuso per precauzione un ...

