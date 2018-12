Roberto Napoletano | «Italiani attenti | il populismo mette in pericolo i nostri soldi»

Chiusa l'indagine su Roberto Napoletano - ex direttore del Sole 24 ore : "Alterò il prezzo del titolo in Borsa" : Roberto Napolitano, ex direttore de Il Sole 24 ore, è indagato per false comunicazioni sociali nell'ambito dell'inchiesta sui conti del gruppo editoriale. La procura di Milano gli ha notificato un avviso di chiusura delle indagini. Oltre all'ex direttore sono indagati per lo stesso reato l'ex amministratore delegato del gruppo Donatella Treu e l'ex presidente del cda Benito Benedini. Contro tutti e tre anche l'accusa di manipolazione del ...